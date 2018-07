"Nunca he tenido prisa por publicar"

Con motivo del VII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo, el martes día 3 de julio, se contará con la presencia de la escritora y poeta Ángeles Mora, Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, Premio Nacional de Poesía y Premio Nacional de la Crítica, que presentará su último libro de poemas Canciones inaudibles (libro-disco), ed. Allanamiento de Mirada, Granada, 2018.

-¿Cómo concebisteis impulsar La Otra Sentimentalidad?

-Como muy bien sabemos nació de las enseñanzas y la forma de analizar el hecho literario del profesor Juan Carlos Rodríguez, que en la Universidad de Granada nos enseñó a leer los textos de otra manera, a indagar en el inconsciente ideológico que los sostenía, los producía: o sea, el inconsciente que fue imponiendo la burguesía a partir del siglo XVI, y en el que se puede decir que todavía estamos... Nosotros queríamos romper con esa manera de vivir y sentir que parecía inamovible. Sabíamos que somos producto de una determinada concepción histórica de las relaciones sociales, de una ideología que nos entra desde que nacemos por la misma piel. Queríamos forjar nuestro propio modo de ser. La poesía se convertía así en un arma para pensar y reconstruirnos. No somos solo biología, también somos historia. Los sentimientos son históricos y por tanto se pueden cambiar. Podemos romper con un horizonte que parecía, y puede seguir pareciendo, inamovible, y creímos que la poesía podría ayudarnos en esa reflexión, puesto que la poesía es una manera de pensar desde los sentimientos, desde la sensibilidad.

-¿Qué buscabais con esa nueva propuesta?

-Como he tratado de decir antes, en nuestra poesía intentábamos romper con ese inconsciente que nos domina, que aprendemos desde que tomamos la leche materna. Las mujeres lo intentábamos desde nuestra particular condición, desde las circunstancias especiales que vivimos. Nunca saldremos de la trampa ideológica en que vivimos si no rompemos las dicotomías que plantea la burguesía capitalista: privado/ público, razón/ sensibilidad. Puesto que son falsas: lo privado incide en lo público y al revés y lo mismo ocurre si oponemos la razón a la sensibilidad. Las mujeres lo teníamos peor, porque siempre fuimos destinadas a lo privado y a la sensibilidad, frente a lo público y la razón, que eran del hombre. Pero si nos quedamos en el "yo" que nos construye el inconsciente ideológico de la familia, las relaciones sociales, etc., nunca romperemos esta historia de explotación en la que vivimos (más las mujeres, pero también los hombres)

- ¿Cuál fue la razón que te llevó a recopilar y a realizar una selección de los poemas de tu nuevo libro "Canciones inaudibles"?

-En mis poemas entra mucho lo que podríamos llamar mi propia mitología musical. Desde que me recuerdo, desde que era una adolescente, las canciones, los temas musicales formaron parte de mi educación sentimental, han acompañado siempre mi vida. En todos mis libros se encuentran poemas en donde las referencias a canciones, películas, bandas sonoras de películas, temas de jazz o música clásica, etc., dejan su rastro, su marca en los poemas. Y no de una manera superficial, sino entrando en la propia realidad poética, en la propia reflexión poética. A Paco Espínola, que es el editor de este libro, se le ocurrió la idea de hacer lo que él llamó un "librisco". O sea, un libro donde estuviesen esos poemas acompañados por un disco que recogiera los temas musicales que se podían rastrear en mis poemas. Me pidió permiso para hacerlo y le dije que sí. Me pareció una idea genial. Así nació este librisco, con mis poemas y dos discos que los acompañan. Me parece que nunca se ha hecho algo así. De modo que estoy muy contenta.

-¿Qué esperas del lector cuando lea tu nuevo libro de poemas?

-Espero o deseo que disfrute. Y que mis poemas le hagan reflexionar sobre la vida, sobre la propia vida de cada uno. Y que también recuerden y gocen con estos temas musicales que se podrían denominar como "clásicos populares"…

-¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto?

-Sí… trabajo, pero poco a poco. Nunca he tenido prisa por publicar. Mis libros se van cocinando a fuego lento.