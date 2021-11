Los profesionales del cine destacan el paisaje, la energía y la calidad de rodar en Almería

Uno de los propósitos de FICAL es convertirse en una plataforma para la promoción de los rodajes en la provincia. Y, por eso, no podía faltar en la XX edición una mesa redonda sobre ‘Rodar en Almería’. Bajo la coordinación de la presidenta de la Asociación Madrileña Audiovisual y productora Puy Oria, han participado en el coloquio el actor Pedro Casablanc (que ha rodado en la provincia, entre otros, en Mar de plástico), la directora Chus Gutiérrez (Poniente), Nacho Mateos (Lejos del mar) e Ingrid Rubio (Solsticio). Todos ellos han reconocido los atractivos de los paisajes y la luz de la Costa de Almería, tan reconocidos por la industria audiovisual, pero han sumado también la energía que se siente en Almería, y la calidad de los equipos técnicos de la provincia. La mesa redonda ha contado con la bienvenida del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el director de FICAL, Enrique Iznaola.

La directora Chus Gutiérrez, que incluso vivió un año en la provincia, ha destacado que “Almería tiene para el cine un clima maravilloso, el paisaje es especial, y además rodar en sitios familiarizados con el cine como esta provincia con tanta historia con el séptimo arte ayuda, pues la gente está a favor y te trata muy bien”. Nacho Mateos valora “la energía que transmite esta provincia. Recuerdo que parábamos todo el equipo para ver el maravilloso amanecer en el parque natural Cabo de Gata-Níjar”. Ingrid Rubio también tiene un vínculo emocional con Almería, “he venido de vacaciones con mis amigas, he disfrutado del Festival Flamenco y me hizo ilusión rodar aquí. Me gustaría rodar más en Almería”.

Pedro Casablanc ha pasado dos amplias temporadas en Almería para rodar la serie ‘Mar de Plástico’, donde “tuve que incluso que aprender el acento”. Pero su primera experiencia fue para la película ‘Don Juan de Moliere’, y recuerda que “fue la primera vez que conocí a Penélope Cruz”.

Puy Oria, que ha actuado como moderadora, afirma que su incursión en el cine fue con un rodaje en Almería en el año 1989, ‘Las cartas de Alou’, y también ha realizado formación a los profesionales de la ciudad, donde comprobó “el talento y entusiasmo por el cine en esta provincia”.

Durante el diálogo con el público han surgido anécdotas, recuerdos… y sobre todo agradecimiento por “el cariño que siempre tienen los almerienses con la gente del cine”. Chus Gutiérrez añade que “es que Almería tiene una tradición impresionante” y Nacho Mateos añade que “cuando viene un rodaje los profesionales de Almería lo reciben con muchas ganas de trabajar y se produce una simbiosis muy bonita”. Pedro Casablanc cuenta que “mientras rodábamos Mar de Plástico a la vez estaba Juego de Tronos. Fue emocionante encontrarme a Diana Rigg por la calle. La relación de Almería con el cine es espectacular”. Por último, Ingrid Rubio concluye asegurando que “festivales como este ayudan”.