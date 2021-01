El programa ‘Tu invierno en Almería Ciudad’ ofrece 41 visitas y 44 experiencias turísticas

Comienza el año 2021 y el invierno está más presente que nunca con la sonada borrasca ‘Filomena’. Sin embargo, no hay que tenerle miedo al frío pues Almería es una de las ciudades que puede presumir de tener un brillo especial gracias a la luz que irradia todos los días del año. Son fechas donde hay que tener más responsabilidad que nunca en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias, lo que no implica que no se pueda disfrutar de los atractivos de la ciudad, Por eso, el concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez, ha presentado esta mañana el programa ‘Tu Invierno en Almería Ciudad’ con diferentes propuestas que ayudarán a dinamizar el soleado invierno que predomina en Almería.

El programa se compone de un total de 41 visitas que permitirán conocer durante enero, febrero y marzo la belleza de la ciudad con recorridos por el centro histórico, Alcazaba, Misterios y Leyendas de Almería, Almería Panorámica o Almería Musulmana. Además, Carlos Sánchez ha expresado que ‘Tu invierno en Almería Ciudad’ ofrece 44 propuestas “de la mano de empresas de Almería que darán experiencias desde astroturismo, geoturismo, snorkel, golf, paseos en camello, ecoturismo, escape room o rutas en kayak”.

También se incluye el programa trimestral de visitas a la red de espacios museísticos certificados con el sello Safe Tourism del Ministerio de Turismo, que enriquece este catálogo que se puede descargar en la web www.turismodealmeria.org. En esta línea, Carlos Sánchez ha destacado la asistencia a los Espacios Museísticos en Navidad, que “han contado con más de 8.000 visitantes, siendo la estrella el Belén de Playmobil en el CIP con 5.000 visitantes”.

Balance del 2020

Carlos Sánchez ha aprovechado el encuentro con los medios de comunicación para realizar un balance de las visitas a la Oficina de Turismo de Almería en 2020, que han recibido “en torno a 16.000 visitantes de enero a diciembre de 2020”. De ellos, el concejal ha especificado que “9.590 han sido turistas nacionales, 2.300 extranjeros y el resto de Almería y provincia”.

Las consultas realizadas por los turistas han sido principalmente, “el estado de la pandemia del Covid-19 y los establecimientos abiertos”. En verano, en cuanto a visitantes andaluces, Carlos Sánchez ha informado que “se recibió visitas sobre todo de Málaga y Sevilla, y en el turismo nacional, de Madrid, Barcelona y Valencia. En cuanto a los almerienses, nos han consultado principalmente la programación cultural, horarios de los espacios museísticos, y actividades para realizar en familia”.

De cara a las visitas guiadas más demandadas, ha reflejado que los turistas muestran predilección por conocer “el centro histórico, la Alcazaba y la Almería Musulmana”, que también, se podrán conocer durante ‘Tu invierno en Almería Ciudad’.

Plan de Grandes Ciudades

Durante la comparecencia, Carlos Sánchez ha informado que a lo largo del 2021 el Área de Promoción comenzará a trabajar en los siete ejes estratégicos que componen el Plan de Grandes Ciudades y que está firmado con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, de cara a “dar un paso adelante a las necesidades de futuro del turismo y estar bien posicionados para cuando esta pandemia deje respirar al sector”.

Los siete ejes estratégicos permitirán, como ha matizado el concejal de Promoción, “poner en valor el Mercado Central como atractivo turístico vinculado a un estilo de vida saludable, los Refugios, el cine (con una doble estrategia de atraer visitantes para conocer las localizaciones y aumentar los rodajes, además de equipar a la Casa del Cine con una sala de producción), reforzaremos la oferta del turismo de congresos, el turismo de playa, el campo municipal Alborán Golf y la gastronomía”. A su vez, Carlos Sánchez remarca que “se potenciará la inclusión y accesibilidad del turismo almeriense”.

Estos siete ejes estratégicos supondrán generación de empleo y desarrollo económico, y permitirán “que el viajero pueda vivir una experiencia más auténtica en la ciudad, a la vez que abordar diferentes targets de un sector también cada día más segmentado”, apostilla Carlos Sánchez.