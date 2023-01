El programa ‘Educateatro’ vuelve al Auditorio con ocho nuevas producciones

Desde su creación en 2005, han sido más de 165.000 los alumnos que han participado en el programa Educateatro. Una iniciativa coordinada por Escenalia con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Cajamar y que este año vuelve al Auditorio Municipal Maestro Padilla con ocho propuestas escénicas que desarrollarán en estos dos últimos trimestres del curso escolar y que fue presentado por el concejal delegado del Área, Diego Cruz, y el director de Escenalia y coordinador de la actividad, Antonio Fernández.

Como recordaba Diego Cruz, “el Área de Cultura lo es también de Educación. Y es que es imposible entender una sin la otra. Y no hay mejor ejemplo de ello que este programa que venimos realizando y que involucran a los distintos agentes que participan en el hecho educativo y cultural. Educateatro está dirigido a alumnos de todos los ciclos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de un total de 190 centros educativos, tanto de la ciudad, como de su área metropolitana y este año contará con ocho producciones, tres de ellas en inglés, que se realizarán en el Auditorio Maestro Padilla”.

La primera de ellas será este mismo miércoles, día 18, por partida doble y ambas en inglés, con Heroes & Myths. The Origin of Theatre (3-6 años) y Eliakan, the nosy elephant (12-18 años). El miércoles, 22 de febrero, será el turno de El Mago de Oz (6-11 años). El 7 de marzo, El Soldadito de plomo (3-7 años) y el 17 de abril, Pinocchio (3-7 años) y Fearless John (8-11 años). El 23 de mayo será Paren la guerra que yo me bajo (8-11 años) y el 6 de junio, Las aventuras de Pinocho (3-7 años).

Diego Cruz asegura que “como siempre, todas estas obras han sido seleccionadas cuidadosamente atendiendo a su enseñanza en valores y su riqueza educativa y abarcando varias disciplinas escénicas, como son el teatro de títeres, de actores, el musical, o el clown”.

Antonio Fernández, coordinador de Educateatro y director de Escenalia, apunta que “la asistencia a cada una de las representaciones teatrales incluye una serie de materiales didácticos que se envían a los centros escolares para que los docentes puedan trabajarlos previamente con los niños. Así, se cierra un círculo completo, una experiencia didáctica en el que al final los escolares aprenden a apreciar el teatro, asistir a representaciones y, en definitiva, en cultivar el amor hacia la Cultura como una experiencia fundamental para su desarrollo como personas”. El precio de las entradas es de cinco euros por escolar asistente. El precio incluye todos los impuestos legales. El profesorado y personal de acompañamiento, así como aquellos escolares cuyas familias, a juicio de los docentes tutores, no puedan hacerse cargo del precio, no abonan entrada.