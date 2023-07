La música urbana hace bailar al público en el Salinas Sound de Roquetas de Mar

La segunda edición de Salinas Sound Festival alzó el viernes el telón y congregó a miles de almerienses de toda la provincia así como a numerosos turistas que compartieron una larga velada con los ritmos más bailables, con un espectacular montaje y un cartel que vuelve a combinar los artistas más consagrados y más solicitados del momento con valores emergentes que lo serán de forma inminente.

Braw Robles fue el encargado de cumplir con el honor de abrir oficialmente esta segunda edición de Salinas Sound, joven almeriense que hizo disfrutar con el manejo del micrófono, las mezclas, la postproducción musical y sus propias bases para calentar el ambiente. Sin salir de la provincia también brilló Vera GRV que, acompañada por un nutrido cuerpo de baile, presentando su nuevo EP X Si Me Olvido, además de alguno de sus primeros éxitos. Nuevas y viejas canciones cumplieron su cometido.

Dollar Selmouni fue el primero de los artistas internacionales en pisar las tablas de Salinas Sound. El artista comenzó a compartir su música en YouTube en 2017 y desde entonces sus canciones se han escuchado y compartido millones de veces y sus letras han llegado al alma de mucha gente. Dollar enamoró al público como lo hizo con a la escena del hip hop nacional y más allá de sus fronteras, primero con sus improvisaciones entonadas en batallas, y luego con sus estribillos y versos melódicos.

Del micrófono a los platos, el foco pasó después a la brillante sesión de Flaca, Flaca nombre de guerra de Sofia Conti. Una dj argentina que lleva explora la música latina en todas sus formas y que acompaña su propuesta artística con un discurso comprometido con todas las causas sociales.

Pionera en la introducción del reggaetón en los clubes españoles, ha girado por todo el mundo y ayer lo hizo también en Salinas Sound.

Kaydy Cain es una de las figuras más influyentes de la escena urbana española y, como tal, lo dejó claro anoche en el festival, demostrando por qué fue uno de los introductores del trap en España siendo uno de los fundadores de Pxxr Gvng.

Sonidos latinos y bailables, explorando el swag rumbero, en forma de reggaetón, dancehall y sonidos tropicales ofrecieron varios de los momentos más celebrados de la noche antes de la llegada de la gran estrella de la jornada.

Austin Santos, conocido como Arcángel, nació en Nueva York el 23 de diciembre de 1985 y honrando su ascendencia puertorriqueño-dominicana, se trasladó a Puerto Rico en 1999 para dedicarse al Reggaetón. Mientras estaba allí, formó un dúo con De la Ghetto, con quien obtuvo cierta popularidad en Estados Unidos y Puerto Rico.

En 2007, Arcángel comenzó su carrera en solitario y desde entonces su nombre es un referente absoluto no sólo para quien se inicia en el género, sino incluso para las grandes estrellas que lo consideran de igual a igual. Temas como la sesión que compartió con Bizarrap, Tu no vive así (que grabó con Bad Bunny), La Jumpa o Me acostumbré o Hace mucho tiempo fueron cantadas a coro por los asistentes.

Pablo Más y Les Castizos serían los encargados de poner el broche de oro al primero de los dos asaltos de Salinas Sound de este año. El primero es un productor musical de música urbana con más de 5 discos de platino, sonando en las mejores playlists de España con temas como Mirándote, Prendío (Remix), Yo No Sé, Normal Que Se Lo Crea y muchos más... Los segundos, un dúo de DJ’s y productores musicales españoles compuesto por Víctor Roldán y Fali Sotomayor, ambos malagueños. Tras diez años de actividad, se han hecho un hueco en la élite del panorama electrónico nacional gracias a la espontaneidad y locura de sus sets, como dejaron claro el viernes en Roquetas de Mar.