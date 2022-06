Un libro recoge un análisis de la obra biográfica de Nicolás Salmerón

La Editorial Universidad de Almería acaba de publicar la obra La obra no escrita. Análisis biográfico de la obra de Nicolás Salmerón de Antonio Guerrero Ruiz. Uno de los filósofos españoles en los que se cumple la simultaneidad de su conocimiento y de su desconocimiento es Nicolás Salmerón. Y lo es en tanto y en cuanto su labor ha sido notable y significativa no solo para la filosofía española sino para el conjunto de la sociedad de este país, por su carácter multidisciplinar; pero también lo es por ser la suya una trayectoria donde no existen demasiados textos escritos de su puño y letra en torno a la filosofía sino, un amplio trabajo práctico sobre el que es necesario un nuevo análisis para absorber una visión de conjunto.

En la sinopsis de la obra se apunta que su obra en ese sentido es muy conocida y también muy desconocida: se conoce a un Nicolás Salmerón emblemático y estandarizado, al político sobre todo, pero se desconocen las motivaciones, derivaciones, ulterioridades y el significado de sus ideas respecto a la filosofía española hasta no saberse aún cuál es su lugar real dentro de ella. Tal vez su obra está en parte contextualizada en los ámbitos políticos, pedagógicos, periodísticos, etc, y no se han obtenido todos los réditos filosóficos suficientes.

Precisamente, Antonio Guerrero apunta que “la expresión mejor para comprenderlo y para reflexionar sobre ello es la de “filósofo práctico” con ciertos matices. Con esta idea damos sentido al lado desconocido de este filósofo y lo hacemos desde la esencia de su pensamiento. En este trabajo explicaremos por qué no existe una obra escrita y que si no existe es precisamente por eso, por su interés en tener una obra práctica más que teórica”.

“La conclusión es que fue un buen ejemplo de filósofo práctico español, desde el punto de vista histórico y desde el personal. Su singularidad es sin duda un elemento de análisis y una definición propia”, apunta.

Antonio Guerrero Ruiz, nacido en Huelva en 1971 y residente en Almería, estudió Relaciones Laborales, es grado en Filosofía, máster en filosofía teórica y práctica, y actualmente es doctorando en filosofía por la UAL. También es profesor invitado en la Uned en el posgrado de detective privado.

Figura como uno de los redactores de contenidos de la Ref (red española de filosofía), actividad que comparte como colaborador de prensa con el Diario de Almería, Diario 16, y Canal Sur Radio. Ha publicado La mentira Zurda. Cuentos de Joseph Landowski, IEA (2011); Literatura Zurda, IEA (2017); Temperamento. Pensamiento filosófico en la obra de Mary Shelly, Apeiron ediciones,(2017); Una Guerra en el Limbo, Playa de Ákaba (2018), reeditado por Parnass Ediciones (2019), traducido al inglés por Parnass Ediciones (2020), Apuntes de Filosofía Moral, Playa de Ákaba (2018), y Filosofía sin Lactosa, Dauro Ediciones (2020).

Ha participado en diferentes obras colectivas y obtenido diversos premios como el de finalista en el concurso internacional de ensayo Pensadores Siglo XXI de la Universidad Argentina Siglo XXI.

La obra no escrita. Análisis biográfico de la obra de Nicolás Salmerón, es su último libro y supone una investigación sobre las facetas más desconocidas del personaje que, más allá de haber sido presidente de la I República, tiene una obra filosófica de gran calado que en cierta forma es aún desconocida.