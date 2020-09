‘Donde nace lo temprano’ inicia su recorrido por la provincia en el Patio de Luces de la Diputación

La Diputación Provincial de Almería ha abierto al público esta mañana la exposición ‘Donde Nace lo Temprano’, que viajará por la provincia con el objetivo de acercar, de forma didáctica, el patrimonio inmaterial del flamenco almeriense y promover su conservación.

El presidente de Diputación, Javier A. García, y el concejal de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, han visitado esta muestra que se encuadra dentro del proyecto cultural con el mismo nombre impulsado por a Institución Provincial, acompañados del autor de las fotografías, Antonio Jesús García, y José María Parra diseñador y montador de la misma.

‘Donde nace lo temprano’ es un proyecto cultural para poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Almería y con el que se pretende despertar el interés por el flamenco almeriense, concienciar sobre la importancia de preservarlo y conservarlo desde la tradición como parte de nuestro patrimonio y promover la diversidad, especialmente entre los jóvenes.

La muestra, que viajará por cuatro municipios hasta el mes de diciembre (Laujar, Tíjola, Tabernas y Vera), cuenta con una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte en la Convocatoria de Ayudas a los proyectos de salvaguarda del Patrimonio Inmaterial.

La didáctica exposición cuenta con 30 fotografías en Blanco y Negro, impresas en papel, con actuaciones de flamenco de los últimos 30 años. Se incluyen lo Circuitos de Flamenco de Diputación y actuaciones en peñas, tablaos y otros centros de la capital; ocho paneles explicativos con aspectos generales y particulares del flamenco, algunas de las letras más conocidas y una relación de los cantaores y cantaoras de tarantos y tarantas de Almería.

La exposición muestra la importancia cultural del flamenco y la aportación de la provincia a este arte inmaterial con los llamados cantes de Almería: el taranto y la taranta. Cabe destacar el gran protagonismo de los planes detalles de todas las fotografías, ya que según el autor: “Dan mayor expresividad y plasticidad a las fotografías”.

Javier A. García ha destacado que es un privilegio para Diputación devolver la normalidad a este espacio que es epicentro de la cultura de la mano de Antonio Jesús García: “30 años de historia del Flamenco según su objetivo. Cada imagen cuenta una historia y un momento de la historia del flamenco en la provincia. Son imágenes totalmente distintas a las que se puede imaginar. No veréis ni un sólo instrumento o micrófonos, el protagonismo está en los gestos y las manos de los artistas. Pequeños planos que hacen grande el flamenco, pequeños detalles que expresan más, incluso, que la voz del flamenco”, ha asegurado.

Por su parte, el artista ha destacado que muchas fotos se hicieron dentro de los Circuitos Provinciales de la Diputación, fue donde descubrió la importancia de los gestos y de las manos en las actuaciones de Flamenco. “Es un trabajo de introspección dentro del Flamenco. Yo no soy flamenco, soy rockero y ese desconocimiento del medio me permitió acercarme sin prejuicios. Me acerqué y buscando la emotividad parcializando el encuadre he conseguido crear un catálogo de emociones”.

Un proyecto global

Los objetivos de ‘Donde Nace lo Temprano’, a través de conciertos, un libro, un documental y un espectáculo de Anabel Veloso componen un proyecto que persigue estos objetivos: Trasmitir de forma didáctica la historia y el conocimiento de las raíces del flamenco en Almería, especialmente entre los jóvenes almerienses, provocar sensaciones diversas a través de distintas disciplinas artísticas que componen el mundo del flamenco y mostrar su relación con otras artes, como la fotografía o el medio audiovisual y divulgar y promocionar la cultura flamenca que se desarrolla en la provincia a través de los trabajos de los jóvenes intérpretes flamencos almerienses.