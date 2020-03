El repentista cubano Alexis Díaz Pimienta publica la obra ‘El Quijote’ en verso

El repentista cubano, Alexis Díaz Pimienta, que lleva cerca de 30 años sintiendo sangre almeriense ha lanzado su obra más ambiciosa en toda su trayectoria. Se trata de la obra En un lugar de la Mancha. Don Quijote en verso (Editorial Samarcanda, 2019).

Esta obra que ahora se ha lanzado por parte de la editorial sevillana se publicó en 2004 en La Habana. “En estos últimos años intenté que alguna editorial española lanzara la obra porque quería que los lectores españoles pudieran leerlo”, apunta Alexis Díaz. En esta edición, la editorial ha recuperado las ilustraciones clásicas de Gustavo Duré.

Alexis Díaz recibió el encargo de hacer El Quijote en verso. “Fue un reto, realmente fue una quijotada. Y en principio era un Quijote para niños, pero siempre es una tendencia a descafeinarlo y hacerlo fácil. Yo funciono por estímulos, porque además no hago literatura por encargo, porque los encargos los dejo para la improvisación. De los 42 libros que llevo publicados solo he hecho dos trabajos por encargo”.

“A mi no se me hubiera ocurrido jamás, sentado en la puerta de mi casa, hacer El Quijote en verso. El tema del verso lo domino desde que era un niño, pero hablar de Cervantes y El Quijote son palabras mayores. Jamás se me hubiera ocurrido hacerlo”, sostiene Alexis Díaz.

El método utilizado por Alexis Díaz para hacer esta compleja obra en verso arranca cuando el repentista cubano relee la obra de Cervantes. “Yo me fui directo a trabajar con el original de Cervantes y lo que he hecho ha sido reescribirlo. En la obra hay más de Cervantes que mío. Lo que he hecho es reacomodar la prosa cervantina que es un trabajo de orfebrería lingüística, dedicando muchas horas” explica Díaz.

“Esta obra es una oportunidad para que los jóvenes y los niños se acerquen a Cervantes y El Quijote. En Cuba, hay muchos jóvenes que han leído a Cervantes tras leer mi obra en verso, porque resulta muy atractivo por su musicalidad”, sostiene Díaz Pimienta.

Alexis Díaz que vive entre Aguadulce, Sevilla y Madrid tiene muy claro que “El Quijote es la obra cumbre de la literatura universal. Es un libro que lo contiene todo en si. Cuando lo relees te das cuenta que todo ya está inventado, y luego hay escritores contemporáneos que se creen que han inventado algo, y no es así, ya estaba en El Quijote”.

“La publicación de este libro en España, tras sus dos ediciones en Cuba en los años 2004 y 2014 es, junto con mi premio Casa de las Américas por Piel de Noche, y mi controversia con Joaquín Sabina en el Carnaval de Cádiz, el 2 de marzo, los tres mejores momentos del 2019 para mí”, apunta.

“El Don Quijote que ahora alumbra Alexis Díaz-Pimienta es un canto de amor tan fiel al Don Quijote de hace cinco siglos que nos hace sentir no como traición, sino como sutil y gentil contrapunto que ha estado todo ese tiempo madurando, macerando, esperando su momento, el espacio en blanco que sigue a la pausa versal y la traviesa inventiva que destilan sus estrofas”, apunta José Manuel Pedrosa. Profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alcalá de Henares.

“El Don Quijote de Alexis Díaz Pimienta tiene en común con el de Cervantes algo de lo que casi ningún otro de sus avatares se puede preciar: los dos son hijos de ingenios y sensibilidades que vivieron inmersos en culturas esencialmente orales, reminiscencias de mundos que fueron en buena medida sonoros antes de que se desvanecieran, en el camino abajo que va de la voz a la letra, los timbres, tonos y ritmos -y ruidos, gritos y estruendos- que no pueden encontrar reflejo fidedigno en la escritura”, asegura Pedrosa, en referencia a esta interesante obra.