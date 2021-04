El popular actor Bill Porter participará en el rodaje de ‘Marked-The Unforgiven’ en Almería

Después de un exhaustivo proceso de Casting en Los Ángeles que incluyó a algunos actores de alto perfil, Marked-The Unforgiven eligió a Bill Porter, para interpretar el papel fundamental del investigador criminal, Michael Cork, de Boston, que está asignado a el grupo de trabajo contra el crimen organizado de la oficina del fiscal de distrito del condado de Ventura, California. Es un buen oficial de policía con un gran secreto y es el mejor amigo de la jefa del grupo, Samantha Aleja, interpretada por la actriz puertorriqueña Tracy Ann Hoyos López y juntos están liderando la investigación del club de moteros Marked-The Unforgiven y sus profundos vínculos con el crimen organizado de Chicago.

Bill Porter es un actor estadounidense del sur de Boston, Massachusetts y veterano del ejército de los EEUU. Fue dado de baja honorablemente del servicio militar debido a múltiples lesiones sufridas en el servicio, se mudó a Hollywood, California y asistió a la Van Mar Academy of Motion Picture and Television Acting.

Ha realizado varios trabajos como actor principal en Chicago Club RumBoogie, que ganó varios premios de teatro musical, en la serie de televisión ION Get Thee Behind Me o The Wristwatch que produjo y actuó y que se puede ver en Amazon Prime.

También participó como actor de reparto y pequeñas partes en grandes producciones como El Irlandés, Equalizer 2, Argo, Boston Legal o Anatomía de Grey.

Según Jill J. Todd, directora de casting de Wanda-Halcyon Television en Estados Unidos, “Bill tuvo una audición fantástica para otro papel, pero cuando le pedimos que leyera el diálogo del personaje de Michael Cork, le dio vida al personaje con su sublime actuación y apariencia. Estamos muy emocionados de que Bill se una a nosotros en España para esta gran producción”.

El productor ejecutivo de la serie es Pat Andrew, recién elegido entre uno de los 10 productores “que no se pueden perder de vista”, junto con Alex Pina (conocido por el drama criminal Casa de Papel), según Hollywood Reporter y la “showrunner” es la prometedora ejecutiva de Hollywood, Kristen Bitting.

El rodaje de la serie comienza en la Plaza de Toros de Málaga el 19 de abril y en Almería el 29 de abril. La producción está representada por los medios de comunicación Hormiguea en España.