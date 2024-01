El sábado llega al Auditorio el estreno absoluto de la obra‘Tara’

La cuenta atrás se acerca a su fin y los nervios ante el estreno inminente ya están a flor de piel. El Auditorio Municipal Maestro Padilla recibirá este sábado, 13 de enero, a las 20 horas, el estreno absoluto de la obra de teatro Tara. Se trata de una producción escénica profesional de la Fundación Music For All para el Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de Fundación La Caixa, Fundación Michelin y Luxeapers, y que viene a ser resultado del trabajo formativo realizado en primavera a través de ‘Factoría con Alma’, iniciativa coordinada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad. Es una obra cien por cien inclusiva, desde su gestación hasta su interpretación que tendrá su puesta de largo en lo que será una de las primeras citas de la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores.

Las entradas están a la venta en la web https://entradas.crashmusic.es/event/tara-almeria-auditorio-maestro-padilla-sabado-13-de-enero con precios entre 9 y 12 euros. La función será accesible para personas con discapacidad con espacio reservado para personas con resto visual, medidas inclusivas, lengua de signos y sobre títulos.

Tara es una obra creada por el director, poeta y dramaturgo almeriense Julio Béjar (Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2021) y cuenta con la producción de la Fundación Music For All. La obra se presenta en cuatro relatos distintos sobre personas pertenecientes a diferentes talleres formativos. Tara se define como un proyecto con una mirada sensible y abierta sin paternalismos.

Tara, explican sus creadores, “es un canto a la contradicción y una defensa de lo imperfecto, entendiendo la imperfección como sinónimo de humano. El texto es resultado de la experiencia de unos talleres formativos que se impartieron con la idea de favorecer la empleabilidad de aquellas personas que tienen algo más difícil acceder al mercado laboral. Y el objetivo era hacerlo a través de una obra que cuenta la historia de cuatro mujeres, María, Olga, Inma y Dori, que participaron en estos talleres. Cuatro historias protagonizadas por ellas mismas y pasadas por el filtro de la autoficción que, a su vez, podrían ser la historia de muchas otras personas”.

El elenco, por orden de aparición, está formado por Rebeca Tur, Inma Arias, Nahuel Cardozo, Olga Jurado, María Cano y Dori Rodelas. La autoría y dirección es de Julio Béjar.

Violeta Ferrer se encarga de la dirección de producción, David Elcano de la dirección técnica y diseñado de luces, Roberto del Castar del diseño audiovisual, Juan Prohibido es el creador del diseño de vestuario, Chencho Nzo del espacio sonoro, Rebeca Tur es la asesora de movimiento, Álex Nixón ha diseñado la imagen, María Ángeles Cazatarma el diseño gráfico, Cristina Milia, Óscar Varón y María Galán la comunicación y marketing y Esther Jerez y Nahuel Cardozo son ayudantes de dirección.