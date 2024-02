La segunda edición del ciclo ‘Cinema Archivo’ llega hasta la Casa del Cine

Durante los meses de febrero y marzo, la Casa del Cine se convertirá en la sede del II Ciclo Cinema Archivo 2024. Esta cita anual, puesta en marcha por LaOficina Producciones presenta obras clásicas del cine internacional que acaban de entrar en dominio público. Por tanto, se trata de una oportunidad única para disfrutar del séptimo arte como nunca antes se había hecho.

La programación se dio a conocer ayer jueves de la mano del concejal de Promoción de la Ciudad, Turismo y Comunicaciones, Joaquín Pérez de la Blanca; y Carlos Vives, responsable de LaOficina Producciones. “Esta actividad, además de exhibir películas relevantes de la historia del cine poco accesibles al público general, pretende dar a conocer una serie de conceptos relacionados al patrimonio intelectual como derecho de autor, dominio público, cultura libre, obras derivadas o remezcla”, explica Pérez de la Blanca.

Además, añadía que “el Ayuntamiento siempre va a estar al lado de este tipo de iniciativas que vienen a potenciar un aspecto tan importante para nuestra ciudad como es el cine”.

Por su parte, Carlos Vives aseguraba que “tendremos a personas conocidas de la Academia, cómicos y editores que nos van a acercar más a cada película”. “Os invito a que os acerquéis desde febrero hasta abril de 2024 a la sala de cine situada en esta Casa del Cine para conocer los entresijos de las obras de dominio público del año 1928” finalizaba el responsable.

En esta segunda edición se suceden un abanico de producciones francesas y estadounidenses que conecta los géneros de la comedia, el drama y el terror. Los días 2 y 3 de febrero, la Casa del Cine proyectará una selección de diez cortometrajes de Disney producidos en 1928 entre los que destacan aquellos que tienen como protagonistas s los personajes estrella de la compañía: Mickey y Minnie. Entre ellos se encuentran Plane Crazy, The Gallopin Gaucho y Steamboat Willie. Además, los asistentes también van a poder disfrutar de los cortos de Oswald, the lucky rabbit tales como ‘Oh, What a Knight’ o ‘Poor Papa’.

Por otro lado, la película muda ‘El circo’, de Charles Chaplin, se proyectará los días 16 y 17 de febrero. Y para finalizar el mes, el espacio museístico contará con la película ‘El hombre que ríe’, del alemán Paul Leni, el 23 y 24 de febrero.

La programación continuará el 8 y 9 de marzo con La pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer. La última proyección tendrá lugar los días 15 y16 de marzo con la película ‘La caída de la casa Usher’, de Jean Epstein. Estas obras maestras del cine mundial completan el II Ciclo Cinema Archivo 2024.

Así, y en colaboración con la página Internet Archive, el ciclo también presentará una selección de cortos del Public Domain Day 2024 Remix Contest, certamen dedicado a obras audiovisuales construidas a partir de materiales de dominio público.

Todas las sesiones del Ciclo Cinema Archivo 2024 serán gratuitas. Los interesados tan solo tendrán que reservar plaza en la página web de LaOficina Producciones: www.laoficinacultural.org.