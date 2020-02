La segunda sesión de semifinales de Carnaval demuestra que los grupos de fuera apuestan fuerte

El concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería cada vez es más atractivo y, prueba de ello, no es tan solo que cada vez haya más grupos de fuera de la provincia, once en el caso de este 2020, sino que, además, los grupos que vienen están rayando a un nivel competitivo muy alto en el algunos casos, como se pudo comprobar anoche en la segunda sesión de semifinales que se desarrolló en el Teatro Apolo. Un certamen organizado por la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital, FEMACA, en colaboración con el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Abrieron la velada, desde Caravaca de la Cruz, la murga femenina ‘A las influencers nos la pela lo que pienser’ que, en uno de sus textos, reconocieron verse sorprendidas por haber pasado de preliminares, rematando pasodoble de gratitud a Almería. En la misma línea, la comparsa ‘Los Esenciales’, de Martos, también cantaron un pasodoble a Andalucía, rematando con un canto de amor a la provincia almeriense.

La participación local anoche tendría su primer representante con la parodia ‘Este año damos el cante’, con una importante renovación de la trama, donde no falto Turki regalando pequeños cochecitos para todos. El último grupo en actuar antes del descanso fue para la murga ‘Este año la llevamos cruda’, de Torrevieja, que volvió a demostrar una importante solidez en su propuesta.

Tras el parón, la segunda parte tendría en liza a, posiblemente, dos de las comparsas con mayor probabilidad de premio de todo el concurso, la malagueña ‘La torre de los naufragios’, con pasodobles sentidos y un cuerpo de voces muy compacto y ‘Noche de Gala’, la comparsa de Almería que, a partir del tipo de Salvador Dalí despliega una colección de poesía, amor y arte, anoche con un bello pasodoble dedicado a Lorca y la demostración de que su popurrí es sobresaliente.

Entre ellas, actuaría la murga de Caravaca de la Cruz, ‘Los Troleros’, que siguen mejorando sensaciones en las tablas del Apolo y que interactuaron con gracia con el público venido arriba.

La tercera y última sesión de hoy domingo, 9 de febrero, tiene ya las entradas agotadas y comenzará a las 19.00 horas. Actuarán las murgas ‘Este año los superamos’ (Berja), ‘Los que siempre recogen el premio’ (La Mojonera), ‘Felicidades princesa’ (Gádor) y ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes’ (Roquetas de Mar). En la modalidad de parodias actuará ‘Pleno Carnaval’ (Almería), mientras que en comparsas habrá otras tres, ‘La princesa del tiempo’ (Jaén), ‘Los guardasueños’ (Almería) y ‘La Revuelta’ (Almería).