Strad, el violinista rebelde, este viernes ante los escolares de Adra

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en colaboración con las entidades locales inscritas en la Red Andaluza de Teatros Públicos, programa mañana a las 10 horas en Adra el concierto ‘Érase una vez’ del grupo de músicos STRAD, el violinista rebelde. Los escolares que acudirán al Centro Cultural disfrutarán de un concierto que ha llenado teatros y conquistado al público en más de 100 conciertos por todo el mundo. La música de cine y las bandas sonoras junto a temas propios serán los protagonistas del show, donde además el humor salpicará cada actuación. El objetivo de la Red Andaluza de Teatros es llevar la cultura y las artes escénicas a todos los rincones de la comunidad y fomentar las industrias culturales.

Jorge Guillén, considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento, presenta junto a su banda un espectáculo que fusiona temas propios con clásicos del rock, canciones de cine, pop y música clásica. Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía con una asombrosa y potente puesta en escena. En el repertorio canciones como ‘Mamma mia’ de Abba, ‘You are the one that i want’ de Grease, ‘Danza Cale’ de Jorge Guillén Strad, ‘Piratas del Caribe’ de Hans Zimmer, ‘El toro Ferdinando para violín y narrador’ de Alain Ridout, ‘Bella Ciao’, canción popular, y mucho más. Divertidas historias y una potente y enérgica puesta en escena darán sentido a una atrevida mezcla de estilos.

STRAD es el grupo que hace magia con música. Nadie del público logrará permanecer sentado en su butaca. Está formado por cinco músicos que tienen como capitán de batalla a Jorge Guillén, violinista principal durante numerosos años de las diferentes agrupaciones de Ara Malikian. A sus espaldas más de un centenar de conciertos en su primera gira que ha conquistado a la crítica y al público de los teatros más importantes del mundo y colgando el cartel de “entradas agotadas” una y otra vez.

Guillén es titulado superior en violín por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Recibe de mano de la Reina Sofía un prestigioso Máster en la reconocida Escuela Superior de Música Reina Sofía. Posteriormente, realiza un postgrado en Interpretación en el Liceo de Barcelona. En el año 2013 realiza un Máster en Formación del Profesorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ganador de numerosos e importantes concursos nacionales e internacionales.

Realiza conciertos en más de 30 países (Japón, USA, México, Rusia, Ecuador, Colombia, Cuba, Brasil, Chile, Argentina, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania, Francia, Rumania, Bulgaria, Líbano, Túnez, etc.) y en los más importantes festivales internacionales como el Festival Cervatino de México, Festival Iberoamericano de Bogotá, Festival de Internacional de Yokohama (Japón) o el Festival de Arte de Shangai (China), etc.

En el año 2014 es invitado por el Teatro Real para ser el Director Artístico y Musical de la producción ‘Pedro y el Lobo’, en más de 10 funciones en la sala principal del Coliseo madrileño.