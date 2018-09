El cine sueco y rumano llega de la mano de la Filmoteca al Museo durante septiembre

La Filmoteca de Andalucía ha previsto en el Museo de Almería durante el mes de septiembre la proyección de un ciclo de cine rumano, un ciclo de cine sueco y el documental La causa contra Franco.

Este sábado, 8 de septiembre a las 19 horas se proyecta, The pirate bay away from keyboard, documental que narra el juicio a los co-fundadores de The Pirate Bay, los jóvenes Fredrik, Gottfrid y Peter, que se enfrentaron a una reclamación de 13 millones de dólares por daños a Hollywood en un caso de infracción de derechos de autor.

El 11 de septiembre se proyecta a las 19 horas en el Museo y a las 22 horas en la plaza del Museo, la película Luxury hotel. La historia sigue el ascenso de un simple empleado a director de un hotel, que representa los distintos niveles sociales que había en la Rumanía de la época.

El 15 de septiembre, a las 19 horas, se proyecta La revuelta. Narra los acontecimientos que surgieron desde el levantamiento campesino rumano de 1907.

El 22 de septiembre a las 19 horas, se proyecta la película Avalon. Janne es un antiguo organizador de eventos que se propone inaugurar un club nocturno en la semana anual de tenis de la pequeña ciudad costera de Båstad, junto con su hermana Jackie. Sin embargo, un accidente vuelve su vida del revés, y, forzado por la gente de su entorno, trata de buscar desesperadamente una salida.

El 25 de septiembre, a las 19 horas se proyecta La mercancíay lapasta. Un joven, con la intención de conseguir dinero fácil para poder abrir su propio local y dejar de trabajar en el ultramarinos familiar, se compromete a llevar a Bucarest una bolsa llena de supuestos medicamentos.

El 29 de septiembre se proyecta La reconstrucción. Ripu y Vuica son dos jóvenes estudiantes que celebran su graduación con una gran borrachera. Atacan al propietario del bar, rompen una ventana y se pelean.

Finalmente, el 18 de septiembre a las 19 horas se proyecta La causa contra Franco, documental que trata el presunto exterminio organizado que tuvo lugar durante el golpe, la guerra y la subsiguiente dictadura encabezada por Franco, así como el esfuerzo actual desde Argentina de sentar en el banquillo a franquistas acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en base al principio de jurisdicción universal.