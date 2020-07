Las tallas de Gabriel Torres toman la sala Jairán del CEIP durante el verano

El Museo de Arte en sus dos sedes, ‘Espacio 2’ y ‘Doña Pakyta’ y, desde ayer, también el Centro de Interpretación Patrimonial. Las secciones temporales de la red museística municipal del Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería han abierto ya todas sus nuevas propuestas de cara a este verano y, en el caso del CIP, con su sala Jairán, lo hace con la primera muestra de tallas desde que abriera sus puertas, en este caso son obras del almeriense Gabriel Torres.

La inauguración de la exposición contó con la presencia del concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, que en su bienvenida destacó que “es la primera exposición escultórica desde que se abriera esta sala temporal a nuestra ciudad. Se trata de una exposición muy original por lo diferente que es respecto a las propuestas que solemos tener en esta sala Jairán y estoy convencido de que va a tener una excelente acogida durante este verano en el CIP”.

Por su parte, Gabriel Torres detalló que muchos de esos trabajos “tienen años de dedicación porque son muy laboriosos y exigen mucho, por eso llevo varios a la vez”. Entre los que llaman la atención, un gran escudo de la ciudad que le llevó cinco años de dedicación o, uno de los más sentimentales, una visión de la Alcazaba “que es la que yo veía cuando era niño desde mi casa”.

Torres también señaló que “no sé si me considero un artista, solo puedo decir que todas las obras las he hecho con pasión y dejando el alma, además del sacrificio y trabajo de 47 años, las obras también tienen el conocimiento de otras generaciones de tallistas”.

Gabriel Torres Escoriza, nacido en Almería en el señero Barrio de Pescadería, vive en la actualidad en otro barrio de la ciudad muy popular como es el Quemadero, tiene 59 años y es ebanista y tallista de maderas. Toda clase de maderas están presentes en su obra. Es autodidacta por antonomasia.

Desde niño tenía muy claro su pasión por ser ebanista y tallista en madera. Con 13 años comenzó como aprendiz de ebanista en el taller de Francisco López Castellanos y otros ebanistas de prestigio. Con 23 años, ya tenía aprendido el oficio y conoció a Juan Manuel Llamas Campoy que tenía su taller en la Plaza Bendicho, en la propia casa de Los Puche. Poco a poco fue perfeccionándose y empezó a ejecutar sus propias tallas.

Son 24 obras las que expone. En esta exposición se podrá admirar una gran variedad de sus obras entre las que se encuentran imaginería religiosa y retratos en bajorelieve. Entre su temática está en madera el gran escudo de la ciudad y la Alcazaba de Almería.

Siempre ha procurado tener su propio estilo dándole a sus obras todo el tiempo necesario para que sean únicas, huyendo del estilo de la Escuela Sevillana al que no le quita su mérito. Le gusta el estilo barroco tardío y en ocasiones ha realizado imaginería y plasma magníficamente los cuadros en bajorelieve. No suele repetir sus obras y por lo general siempre destruye los dibujos después de hacer las obras, con el único fin de no repetirlas.

Una de sus obras es un cuadro tallado en madera relativo al Sol de Villalán, y que desde el 2008 cuelga a la entrada del Claustro de la Catedral de Almería. También tiene algunas obras en Londres.