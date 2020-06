La serie de televisión ‘Corruption of Justice’ se rodará durante el mes de julio en Almería

La nueva serie de televisión Corruption of Justice está basada en la novela superventas de Amazon escrita por George Van Mellaert, La serie seguirá la carrera de un abogado joven y talentoso en, la sede de la UE en Bruselas que representa a una rica corporación de diamantes que, realmente, es una tapadera de una agencia de inteligencia extranjera. El protagonista se encuentra en medio de naciones en guerra involucradas en actividades clandestinas.

La serie será producida por Pat Andrew y Scottie Frank de Wanda-Halcyon Television junto con el Productor Ejecutivo, Sutish Sharma, ex ejecutivo de la BBC. La producción se filmará en Andalucía, Madrid y París, Francia. La fotografía principal está programada para comenzar en julio de 2020.

Debido a las aglomeraciones que se pueden producir en casting abiertos, y en pro de respetar todas las normas sanitarias de seguridad, se realizará una selección previa y posteriormente, los seleccionados serán informados y citados para el casting final.

La producción busca hombres y mujeres que sean actores profesionales para un papel pequeño en este thriller de abogados y espionaje. Los solicitantes deben tener entre 25 y 48 años con una apariencia atractiva y profesional, tener experiencia en actuación y hablar inglés o francés

Los productores han pedido a los interesados que sigan las pautas descritas a continuación para que las candidaturas sean aceptadas para su revisión: Dos fotos profesionales: una foto de carnet y otra de cuerpo entero. Si se envían más de dos fotos, la candidatura no será revisada; Currículum (no maìs de una página) que debe incluir su experiencia y un enlace a su página deI dB; un vídeo de un minuto (enlace o archivo adjunto) en inglés que explique por qué debería ser elegido para el papel. No envíe enlaces de vídeo de más de un minuto o la solicitud será rechazada. No envíe archivos adjuntos de más de 10 MGB.

También se dará un enlace a su book de actuación, no más de cinco minutos mostrando actuaciones pasadas; Datos de contacto del agente o gerente. Los miembros de Screen Actors Guild o equivalentes tendrán preferencia. Los solicitantes deben tener un pasaporte de la UE y poder ser elegidos para trabajar en España

Las solicitudes deben enviarse a casting@wanda-halcyon.com