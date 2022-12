Tomb Raider ya tiene nuevos padres: Amazon

Lara Croft, la protagonista de la incombustible saga de videojuegos Tomb Raider tiene más vidas que un gato. Y es que Amazon Games y Crystal Dynamics han anunciado esta semana su acuerdo para que la segunda desarrolle un nuevo título multiplataforma de Tomb Raider, para el que Amazon Games proporcionará toda su ayuda y lo publicará a nivel global.

Este nuevo juego de Tomb Raider, todavía pendiente de título, es una aventura narrativa para un solo jugador que sigue con la historia de Lara Croft en la saga Tomb Raider. Incluye todos los elementos que han hecho de Tomb Raider una de las franquicias más veneradas en el mundo del videojuego, dando a los jugadores el control de la intrépida y multidimensional heroína Lara Croft en un entorno que recompensa la exploración y la búsqueda creativa de caminos, con rompecabezas complejos que resolver y una gran variedad de enemigos a los que enfrentarse y derrotar.

Crystal Dynamics aprovechará el poder y la innovadora tecnología de Unreal Engine 5 para llevar la historia al siguiente nivel, en el juego más grande y ampliable de Tomb Raider hasta la fecha. En la actualidad, el título está en las primeras etapas de desarrollo y más adelante se anunciarán más detalles.

“Tomb Raider es una de las IP más queridas de la historia del entretenimiento”, ha dicho Christoph Hartmann, Vicepresidente de Amazon Games. “El compromiso de Amazon Games es ofrecer a los jugadores títulos de la mayor calidad posible, de los mejores desarrolladores, en toda la variedad de plataformas y géneros. Para nosotros es un honor tener la oportunidad de trabajar con esta franquicia y este desarrollador histórico. Nuestro equipo está muy emocionado de poder colaborar con el talentoso y visionario equipo de Crystal Dynamics para ofrecer el siguiente capítulo de la saga de Lara Croft a los jugadores de todo el mundo”.

“Tras nuestra adquisición por parte de Embracer, Crystal Dynamics tiene una oportunidad extraordinaria para redefinir la relación que tenemos con nuestro editor de Tom Raider”, ha afirmado Scot Amos, Director del estudio Crystal Dynamics. “Lo que buscamos es algo transformador y, con Amazon Games, hemos encontrado un equipo que comparte nuestra visión creativa, nuestras ambiciones y nuestros valores para crear un universo Lara Croft en todo el espectro de posibilidades. ¡Están en una posición única para reescribir lo que es una colaboración entre desarrollador y editor, y nosotros estamos deseando forjar este nuevo camino juntos, empezando por la creación del mayor y mejor juego de Tomb Raider a día de hoy!”.

De momento no se conoce el título pero sí que apostará por la acción y la exploración

Crystal Dynamics ha desarrollado y publicado docenas de títulos galardonados a lo largo de las tres últimas décadas, incluidas franquicias tan veneradas en todo el mundo como Legacy of Kain y Tomb Raider. La franquicia Tomb Raider incluye más de 20 videojuegos, es adorada por más de 170 millones de personas de todo el mundo y ha vendido más de 95 millones de copias desde el lanzamiento de su primera entrega en 1996. La última trilogía, Survivor Trilogy, formada por Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2016) y Shadow of the Tomb Raider (2018), obtuvo más de 200 galardones y nominaciones al “Mejor juego del año”.

El acuerdo con Crystal Dynamics marca una mayor expansión en los objetivos de publicación de AAA de Amazon Games, que también incluyen Lost Ark de Smilegate RPG y el recientemente anunciado Blue Protocol de Bandai Namco Online Inc.

El próximo título Tomb Raider se convertirá en el primer título narrativo para un solo jugador de Amazon Games, tras el éxito de los títulos multijugador New World y Lost Ark.