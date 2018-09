"La vieja estación de tren es el edificio más bonito que tenemos en Almería"

Hoy sábado 29 de septiembre hace un año que fue nombrado nuevo concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Han sido 365 días intensos en cuanto a actividades, con grandes logros y sobre todo con una forma de trabajar distinta. En una entrevista con Diario de Almería, el edil hace balance.

-¿Cómo podría catalogar este primer año como concejal de Cultura?

La votación hace justicia a Artero, que quizás no se le había reconocido del todo su aportación a la ciudad"Muchas veces no somos consciente de lo que tenemos en Almería y la OCAL es una joya"No hay que bajar la calidad de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, pero si hay que reducirlas"Hemos demostrado a grandes promotores que Almería es un gran destino para los artistas internacionales"

-Yo estoy muy contento y ha salido todo como esperaba. Es cierto que cuando empecé en Cultura yo tenía unas expectativas muy altas, de exigencia y de querer lograr muchas cosas. Aparte dije que quería traer a artistas internacionales y al final ha funcionado, y eso que tuve algunas críticas al principio. Hemos mantenido el nivel de exigencia y hemos creado productos nuevos como el Cooltural Fest que ha sido una revolución y un gran éxito, y nadie duda que va a haber una segunda edición.

-La nueva Biblioteca Municipal ya tiene nombre, se llamará José María Artero. ¿Cuando se prevé abrirla al público?

-Va a ser la principal biblioteca de Almería, por dimensiones, capacidad y ubicación. Nosotros ya estamos licitando diferentes contratos. Hay que tener en cuenta que nada más que el primer año tenemos que gastar más de un millón de euros en mobiliario, y lote fundacional. Aparte va a ser una biblioteca muy tecnológica, donde va a primar mucho la tablet, aparte de que habrá muchísimos libros. Serán dos grandes salas abiertas durante 24 horas para darle cabida a los opositores. La Biblioteca Municipal será algo más que una biblioteca porque contaremos con diferentes actividades. Puedo decir que es el proyecto más ambicioso de esta corporación durante este año.

-¿Qué le parece que lleve el nombre de José María Artero?

-Ha habido una votación y al final mayoritariamente se ha elegido a José María Artero. Creo que esa votación hace justicia a la personalidad de José María Artero, que quizás no se le había reconocido del todo su aportación a la ciudad. Lo más importante es que más allá de eso, lo han querido votar los almerienses. La elección ha sido libre y justa.

-¿Qué ocurre con la Banda Municipal de Música que lleva algún tiempo sin director?

-La Banda tenía bajo comisión de servicio a un director que cesaba en enero, tras un año de contrato, pero que por motivos de salud ha dejado la banda. En agosto la banda tuvo un director y en octubre la banda tendrá nuevo director. No hay ninguna duda de que el Ayuntamiento apoya a la banda, ahora lo que no podemos permitir tampoco es que los diferentes grupos políticos y algún sindicato coja a la Banda como arma arrojadiza contra el equipo de gobierno, porque al final lo que hacen es menospreciar el trabajo de la banda.

-Es decir, que quede claro, el Ayuntamiento apoya la Banda sin fisuras.

-Por supuesto. Lo cierto es que el equipo de gobierno ha comprado instrumentos para la banda en los últimos meses, de hecho un fagot de 20.000 euros. Ha hecho mejoras en la sala de ensayos; ya hemos anunciado que se va a hacer un nuevo edificio para la Banda Municipal y para la Orquesta Ciudad de Almería. Estamos viendo la instalación de cabinas de ensayo para evitar que esos ensayos los hagan en su casa los miembros de la Banda. Hemos hecho un programa amplio de conciertos y hemos lanzado la contratación de un nuevo director que sea definitivo.

-¿La OCAL es la formación estrella de la ciudad de Almería?

-La Orquesta Ciudad de Almería lleva el nombre de la ciudad allá donde va. El concierto que dieron la pasada feria reunió a 4.500 personas y tuvimos que cortar el acceso porque ya no cabía nadie más. Hans Zimmer, uno de los mejores compositores de bandas sonoras del mundo eligió a la OCAL para que lo acompañase en el Teatro Real. Son dos datos que dicen de la importancia y grandiosidad de la OCAL. Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos en Almería y la OCAL es una joya cuyo principal colaborador es la ciudad de Almería, y en este caso, el Ayuntamiento.

-Las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro hubo un tiempo donde estuvo en peligro su continuidad. ¿Van a seguir apostando por esta actividad tan importante para la ciudad?

-El presupuesto del área de Cultura tiene una partida general y solamente hay dos partidas específicas, las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro y la Feria del Libro. Son dos partidas económicas que no se pueden gastar en otra cosa que no sea en el Teatro del Siglo de Oro o en la Feria del Libro. Esa es la apuesta nuestra. Nosotros vamos a mantener las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

-Pero me gustaría saber cual es su opinión personal sobre las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

-Creo que habría que reducirlas. No creo que haya que bajar la calidad, pero si hay que reducir que duren tres semanas. El público del teatro del Siglo de Oro es el que es, de nada sirve dilatar esa calidad en tres semanas, cuando al final tienes un público que te va a unas determinadas obras. Yo voy a proponer a otros ayuntamientos, Diputación y Universidad mantener la calidad y concentrarlo y pedir a la Junta de Andalucía que aporte algo a las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

-¿La Feria del Libro es la mejor que se podía hacer?

-Todo es mejorable en esta vida, ahora bien, creo que es la única Feria del Libro donde el Ayuntamiento aporta el 99 por ciento. Nosotros gastamos en torno a unas 40.000 euros, y solo recibimos unos 1.000 euros de la Junta de Andalucía, y no es dinero, sino en autores. Yo que he hablado con los libreros salieron muy contentos de la última edición, pero hay cosas que hay que mejorar. El éxito de la Feria del Libro está en poner en valor a Almería en cuanto a nombres y obras y también no perdamos de vista que tiene que ser un éxito comercial.

-Hace algún tiempo hubo un Festival de Jazz en Almería. ¿Le ha pasado por la cabeza el poder recuperarlo?

-Hablo mucho con Pablo Mazuecos de Clasijazz y este verano estuvimos a punto de poner en marcha un Festival de Jazz, pero nos dimos cuenta que se solapaba mucho con otras actividades y lo tenemos pendiente para el año que viene. Queremos relanzar el Festival de Jazz a través de Clasijazz con actividades en sedes municipales pero también hacerlo en la sede de Clasijazz. Pocas ciudades de España tienen el nivel de una Asociación como Clasijazz. Curiosamente se reconoce más su labor fuera que dentro.

-Poca gente apostaba por el Cooltural Fest, y sin embargo ha sido un éxito. ¿Será un pilar básico imagino cada año en la programación cultural de verano?

-El Cooltural Fest se ha convertido en el Festival de Almería. Estamos trabajando en la segunda edición y lo que me gusta es que esté quien esté de concejal el Cooltural es una gran apuesta de la ciudad y no hay quien lo pare. Han salido todos los sectores a defenderlo como hosteleros, taxistas y restauradores. Parecía imposible crear un Festival en Almería y se ha hecho y luego se ha abierto una ventana para un público entre 25 y 35 años que tiene en ese festival un evento importante y fascinante.

-Consiguió traer a Il Divo cerrando el ciclo de grandes conciertos. Ha sido una gran apuesta suya por artistas internacionales. En esa línea qué artistas baraja para el año que viene.

-El año 2018 no solamente consistía en traer a Maná, Il Divo o Ricky Martin, consistía en demostrar a los grandes promotores que son los que mueven los artistas internacionales, que Almería era un gran destino. Estamos capacitados a nivel organizativo para asumir ese tipo de conciertos. Hemos abierto la puerta para futuros años, y tenemos que ver quien sale de gira el año 2019 y ya hay artistas que han anunciado que vienen a España. Tenemos que ver las fechas, y está claro que traeremos esos artistas y que sean incluso de mayor envergadura que los que hemos traído este año.

-La red de museos es importante y ha sido una gran apuesta del consistorio.

-Nosotros con la Fundación Ibáñez Cosentino estamos muy contentos porque además llegan a lugares que la propia concejalía no llega. A través de la Fundación vamos a seguir llegando a muchos sitios y vamos a ampliar si es posible el contar con las mejores exposiciones. Hay que seguir con objetivos a medio y largo plazo. Hay decenas de Ayuntamientos de España que mueren por contar con un convenio como el que tenemos con la Fundación Ibáñez-Cosentino, fundación consolidada. Mi idea es potenciar esa colaboración con la Fundación, porque hacen un gran trabajo.

-Los Refugios se han consolidado como uno de los enclaves más visitado de Almería.

-A día de hoy los Refugios es el segundo monumento más visitado de la ciudad de Almería después de la Alcazaba y además va creciendo cada año en número de visitas. A partir de septiembre, hemos ampliado el número de visitas posible porque había mucha demanda y vamos a seguir mejorando la interpretación dentro de los Refugios. Queremos incorporar en los próximos meses alguna tablet para que la interpretación de los refugios llegue también a las personas sordas.

-Hace muchos años se habla del Cable Inglés y darle un uso. Ahora parece que hay un proyecto para hacer un mirador.

-Nosotros nos hemos ofrecido con el Cable Inglés. Me da igual quien lo haga, el Cable Inglés está en pleno centro de la ciudad, y es parte de la vida cotidiana de los almerienses. A nosotros en lo que nos requieran vamos a estar.

-La vieja estación de ferrocarril va a quedar muy bonita tras las obras que se llevan a cabo. ¿Qué uso le van a dar?

-Teníamos claro lo que íbamos a hacer con la vieja estación, pero hay que tener en cuenta que ha habido un cambio de gobierno. La idea era convertirla en un cajón cultural donde nosotros pudiéramos gestionar las salas de exposiciones, salas de conferencias e incluso contar con algún establecimiento de hostelería. Lo que está claro es que de nada serviría que estemos haciendo unas obras para consolidar la vieja estación y una vez que se acaben la volvamos a cerrar. No sé cual será el futuro de la estación, pero es un lugar inmejorable. La vieja estación es el edificio más bonito que tenemos en Almería.

-Almería es tierra de cine. La ciudad y provincia tienen una proyección excepcional como lugar de rodajes.

-El cine nos pone en el mapa y a nivel económico es una inyección brutal para los negocios y hoteles. El impulso del cine a la ciudad es menor cuando se produce el rodaje, pero lo importante es cuando esas películas se terminan y se proyectan. Eso conlleva a que haya un gran turismo de cine o de rodajes, que son cinéfilos de todo el mundo que tras ver una película deciden visitar aquellos lugares donde se rodó.