La A.D. jugó en ‘la victoria’ como en casa (2-2)

Jaén dista 220 km. de Almería y 96 de Granada. De ahí que unos tres mil almerienses se desplazasen a ‘la capital del Santo Reino’ desde nuestra ciudad, donde vivían, o desde ‘la ciudad de Los Cármenes’, donde muchos estudiábamos. No había autovía por entonces, pero el autocar tardaba algo más de una hora y era barato. Pues nada, a Jaén a ver a la A.D. que estaba pletórica de juego y resultados todo lo contrario que el equipo local, en zona de descenso. De ahí que en las gradas del viejo campo de La Victoria hubiese tantos jienenses como almerienses, entre ellos la popular peña Los Churros, que no pararon de tocar sus cornetas y tambores, llegando incluso a tener un altercado con aficionados jienenses, muy enfadados por la marcha de su equipo. No les faltaba más que la musiquita visitante para terminar de calentarlos... El míster local, Ruiz Sosa, alineó a: Espinosa; Prados, Monterde, Pedraza, Martín Villa; Lacalle, Machado Calabuig; Torres, Cuesta y Morera (Carlos (71’).

Maguregui puso el habitual autobús de fuera de casa: César; Paniagua, Piñero, Óscar López, Maxi; Zunzunegui, Garay, Martínez Rojas (Garrido 58’), Rolón y Rozas (Abarca 75’). Pitó Molina Segovia, del colegio catalán pero... nacido en Líjar. De ahí las suspicacias jienenses y que la prensa local calentara el partido los días antes. Sin embargo, el árbitro les gustó: regaló un penalty que nadie vio y no pitó uno más claro a la A.D. El 0-1 llegó pronto. Primera jugada del partido que acaba en córner. Lo saca Rozas y Rojas cabecea a la red (1’).Empató el Jaén, gol de Morera al culminar un ataque local (40’). Tras la reanudación Calabuig entra en el área y la lluvia le hace resbalarse forcejeando con Piñero. Molina Segovia pita penalty que transforma Morera (66’). Mal se ponían las cosas para la A.D. pero Rolón cabeceó un córner botado por Rozas (77’). Fue el definitivo 2-2... y el ascenso a 3 puntos.