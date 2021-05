Pudimos llorar por un ojo cuando, semanas atrás, la UD Almería se despedía del ascenso directo, no de forma matemática, pero sí virtual. Una pésima racha de resultados derivaba en la huida de Mallorca y Espanyol, pasando de ser un inseparable grupo de tres a una pareja y dejando a los rojiblancos, compañeros durante todo el trayecto, tirados a un lado del camino cuando el final se vislumbraba. No pasa nada, nos dijimos, resignados. No es un drama, quisimos tranquilizarnos. Queda el playoff. Y somos favoritos. El rival a batir. Cola de león en el grupo de Espanyol y Mallorca, vale. Pero cabeza de ratón entre el resto de equipos de Segunda División. Ni tan mal.

Sin embargo, en ese análisis olvidábamos un factor primordial. El centro de toda teoría que tenga que ver con nuestra afición a este deporte. La piedra angular de nuestra existencia futbolística: somos el -y del- Almería. Y, claro, este equipo no iba a permitir que viviéramos un final de temporada sosegado. Así, lo que hasta hace unas semanas era un playoff seguro, hoy es un drama. No por la situación clasificatoria, que todavía da a los almerienses como aventajados para conseguir una plaza en semifinales, sino por la pésima racha que los andaluces atraviesan y que contrasta con la de otros rivales. La victoria del Almería ante el Girona, allá por marzo, dejaba a los rojiblancos a 17 puntos de los catalanes. Hoy, dos meses después, están igualados. Ese triunfo situaba a los de Gomes 13 puntos por encima del séptimo. Ahora, el Rayo está a tres. Ganar ahí colocó al Almería en ascenso directo, uno por encima del Espanyol. Los catalanes, hoy, nos ven a 14.

Con estos condicionantes, es lógico que muchos vean peligrar la presencia entre los seis primeros. Un terrorífico final de campeonato que puede saldarse de dos formas: exigiendo explicaciones por lo que sería un estrepitoso fracaso sin paliativos o dejando correr un tupido velo tras un ascenso que todo lo cure. Todos tenemos claro qué opción preferimos. A estas alturas no habrá término medio.