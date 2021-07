Abono, bufanda y descuento

Un caluroso y ventoso mediodía entre semana, tumbado en el sofá entre intentos de escapada del Tour y haciendo tiempo para que sea hora de comer, suena el timbre del portal de abajo. Ni caso, será el cartero y yo no tengo quien me escriba, como el coronel de García Márquez. Al poco, insisten. Hago el amago de levantarme y me regateo a mí mismo para que todo quede en nada y yo siga tumbado, tan ricamente. Pero me suena el móvil y lo relaciono sin dudar con el par de timbrazos anteriores: contesto con cierto interés y una voz al otro lado cuestiona pronunciando mi nombre y apellidos. Dice tener un paquete y yo que no he pedido nada. Pero hábilmente, el repartidor alude que proviene de la UD Almería y ya caigo… Resulta que, un par de días antes, el primero que se podía telemáticamente, renové mi abono. Lo nunca visto en mí, que siempre dejo todo para el último momento -parezco mi madre… Y a mucha honra-. Total, con la emoción y los nervios le suelto al buen hombre que ya bajo yo a recogerlo, le digo mi DNI y me subo a casa la mercancía. Hago el unboxing -que se note que estudié en los mejores colegios bilingües de Huebro- y leo con suma pasión la carta firmada por Turki. Me pregunto si la habrá escrito en árabe o en inglés y quién la habrá traducido; menudo detective/reportero estoy hecho. Por último, pongo el nuevo abono a buen recaudo, esperando volver a usarlo en mes y pico, despliego la bufanda que vendrá bien para renovar la anterior y me detengo a mirar lo de los años de existencia del club, 20, desde 2001. Dejo para el final el comentado cheque de descuento, impreso algo cutremente en papel de entrada y cortado probablemente por un niño igual o más torpe que yo para las manualidades, pues tiene más curvas que la carretera de Níjar a Lucainena y mis alumnos de la ESO diría que son más hábiles en esas lides. Guardo también mis casi 30 pavos para gastar en ropa de la temporada pasada y me pregunto si por fin compraré una camiseta. Vistas lo feas que pueden ser las de este año, parece buen descuento.