Acabar con los complejos

Con el parón de selecciones, muchos clubes de Primera División están mirando a sus banquillos para afrontar el momento más importante del curso. Pablo Machín y Jorge Sampaoli ya han sido despedidos y Diego Martínez ha recibido un ultimátum. Ruido de sables en muchos despachos, al contrario que en Almería. Sabedores de todos los males de un equipo que se encuentra en la penúltima plaza, la directiva no mueve ficha. Mohamed El Assy dejaba clara su confianza en el entrenador. Por lo tanto, se abre un escenario en el que la permanencia pasa lo que ya conocemos. Un cuerpo técnico y una plantilla que en doce días vuelve a la competición liguera en Vigo. Una continuidad que no impide analizar las muchas deficiencias que se están acumulando con el paso de las jornadas. Aún lejos del cataclismo que algunos dibujan, las bajas de El Bilal Touré y Akieme han provocado un efecto dominó que parece haber derrumbado el castillo de naipes en el que se sostenía el Almería. Pérdidas estructurales con las que difícilmente se podrá utilizar un sistema de dos delanteros y cuyos sustitutos están dos o tres escalones por debajo. En ese reparto de culpas que acostumbramos a ver en este tipo de situaciones, tanto la planificación deportiva como el trabajo desde el banquillo han puesto la zancadilla a un proyecto que se sigue haciendo trampas a sí mismo. Porque hemos normalizado no ganar fuera de casa, no mantener la portería a cero excepto en contadas ocasiones y que el rendimiento en las segundas partes sea más que cuestionable. Evidentemente, tampoco son de recibo los errores individuales que se está acumulando en una temporada que se pone cuesta arriba. Con todo esto, el techo que un día alcanzó el equipo parece cuestión de fe que vuelva a alcanzarlo. Son doce las jornadas que quedan para lograr la salvación. Será con Rubi o no será, pero es el momento de cambiar muchos complejos que tiene esta Unión Deportiva Almería.