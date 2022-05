Quedan dos días. Solo dos días. Estamos a pocas horas de presenciar -previsiblemente- un ascenso a Primera División. Los nervios crecen, las ganas porque llegue el encuentro aumentan y el ambiente que se respira es de día grande. Es el partido más importante de la entidad indálica en los últimos nueve años y quizás uno de los días más especiales que se recuerda en la parroquia rojiblanca. Ya no solo por lo que hay en juego, sino por lo que se ha vivido con anterioridad. El «quinquenio negro» dejó un trauma enquistado en cada aficionado que solo se podrá ir diluyendo con éxitos deportivos como el de esta temporada. Y en este punto recuerdo aquellos días jodidos. Porque no debemos dejar de lado de dónde venimos. Todos sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí. Estar a punto de salir del túnel no nos puede condicionar para olvidar cada derrota, cada suplicio vivido y cada temporada en la que el rendimiento era cada vez peor. En Lugo se produjo el mayor escarnio de la Unión Deportiva. Un sótano que entonces esperábamos no tuviese más plantas hacia abajo. Fran Fernández recondujo una situación crítica y precisamente él podrá ser testigo de una hazaña que soñaba liderar. Será Rubi el capitán del barco que lleve a buen puerto a esta plantilla. Cabe recordar que esta generación de futbolistas puede vivir el cuarto ascenso en la historia del fútbol almeriense. Lo que para la actual junta directiva es el inicio, en las tres anteriores ocasiones se podía entender como el techo de dichos proyectos. Una circunstancia que engrandece más si cabe el devenir de esta gesta. Hemos disfrutado mucho en este año futbolístico. Partidos de matrícula, desplazamientos masivos y una comunicación equipo-afición espectacular. Casi novelesco, la historia sólo puede acabar con un final redondo. En casa, con el graderío lleno y venciendo. Las líneas quedan escritas. Solo falta trasladarlo a la realidad. Acariciando el cielo.