Acerca de nuestras raíces

En este escrito me impongo, como condición "sine qua non", ser tan lacónico como me permita la claridad del texto. Hace unos días, en estas mismas páginas, dije que nuestras raíces culturales están en el Humanismo Cristiano. Hoy lo mantengo y, en base a ello, me permito formular la siguiente pregunta: ¿quién puede poner en duda esa afirmación, viendo las actividades sociales multitudinarias de los últimos días: celebración de la Navidad, celebración de la Epifanía, repercusión mediática de los funerales del racionalista Papa Benedicto? Por todas partes, Humanismo Cristiano y, afortunadamente, Razón.Ignacio Flores