Una semana para que la UDA vuelva a la competición. Varias ya de entrenamientos pensando en el partido ante el Albacete, así como en lo que viene después. Que no es poco. Tras tres tristes meses de parón, un triste trimestre en el que no hemos tenido fútbol que echarnos a la boca en Almería, la condición física del grupo y de cada uno es una incógnita para el aficionado de a pie. Para eso está la responsabilidad de cada jugador en el confinamiento, así como la gestión de los preparadores físicos.

Con la media de edad de la plantilla, en la que sólo Romera y Petrovic superan los 30 años, cabe esperar que físicamente estén bien para reiniciar la competición, así como las cortas recuperaciones entre partidos sean óptimas. Porque es lo que hay y tocará jugar domingos y miércoles, como si hubiera Copa o Champions. Y todo en mes y pico, como una mini temporada sin pretemporada.

Para bien o mal, todos los equipos están así. Ya vendrán comparaciones cuando todo empiece, e inevitablemente tocará quejarse de que tenemos menos días de recuperación que el rival o que este se queja porque llega más justo de tiempo que nosotros. Si yo fuera preparador físico les diría a mis jugadores que son chorradas y, puestos a comparar, haría comparaciones con los tiempos de activación y recuperación que tiene un ciclista cuando disputa una vuelta de tres semanas.

O conmigo mismo, más amateur que un vídeo de Torbe, aficionado de tres al cuarto. Si yo puedo salir casi todos los días en bici, si hoy me hago una vuelta a Níjar de 150 kilómetros y mañana otra a Almería de 160… Con todos mis respetos, un profesional no debe tener pegas en jugar un verano cada tres o cuatro días. Y si los tiene, tenemos un problema. En fin, hasta la próxima, amigos. ¡Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse!