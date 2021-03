Adaptarse al medio

Es complicado saber cuándo logra el rival neutralizar las virtudes de la UDA o cuándo los rojiblancos no están a la altura. En esta ocasión mi inclino por dar todo el mérito al Alcorcón, que jugó un gran encuentro y que supo administrar al límite su esfuerzo con el riesgo que eso conlleva. Por unos centímetros le salió bien la apuesta, sabiendo anular una de las grandes virtudes del conjunto de Gomes, la irrupción de sus laterales. Sin Akieme y sin Balliu cabalgando por los extremos este Almería es menos letal, amén de la osadía de los de Anquela al plantarle cara, de tú a tú, al más goleador de la categoría. Esto no es nuevo en Segunda, de hecho la puntuación de los tres primeros clasificados no es la normal a estas alturas. El Mallorca ya tuvo máxima dificultad para vencer en el último partido en su estadio a uno de los de abajo, el Cartagena. Solo un penalti que nadie vio los salvó, y en el choque que nos concierne un fuera de juego de los que no se pitaban antaño ha evitado una nueva victoria. O sea, todo por un mínimo detalle, por no hablar de las dificultades del Espanyol ante el Mirandés o una jornada antes frente al Oviedo en su estadio. Con toda esta explicación no trato de eximir los errores que la UDA haya cometido, pero a veces nos creemos que los rivales no juegan o que son de plastilina, y es que el partido del Alcorcón fue de manual, rozando la perfección. Solo así se le puede hacer pupa a este Almería que, sin disputar un gran encuentro, tuvo sus oportunidades. Mientras, no hay que olvidar que se sigue conservando la plaza de ascenso directo. En el plano individual sobresalió Brian Rodríguez, qué gran jugador fichó la UDA. Todavía está en fase de acoplamiento, pero se atisba su clase. Quien se atreva a criticar su actuación y su calidad, ni siquiera tendría derecho de ver fútbol nunca más. En el lado negativo, Sadiq. Lo intentó, pero el ser individualista (aspecto a mejorar del nigeriano) resta de más. Ahora toca vivir sin Sadiq y es cuando tiene que salir a relucir el potencial de la plantilla de Gomes, sin olvidar que, por ejemplo, Villar remata más que habilita. No gana quien es más fuerte, sino quien mejor se adapta al medio.