Adios, alfredo

Me han pedido que durante unos días les acompañe en las páginas del Diario de Almería y esta noche he estado pensando en cómo llamar a esta columna de opinión. Elegí la frase "desde El Alquián" porque creo que puede ser interesante para quienes me lean, recibir una pincelada, desde un rincón de nuestra bahía, en el extrarradio; un lugar donde se nos conoce por nuestros bares de tapeo, pero del que pocos saben algo más. Un barrio orillado, casi un pueblo, donde nos conocemos todos, y donde nos sentimos olvidados por nuestro ayuntamiento.

Pero, esta primera columna se rinde a los acontecimientos, la muerte de ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, y no puedo dejarlo pasar por alto. Tuve la suerte de conocerlo personalmente durante una cena celebrada en Madrid en el año 2008, donde unos veinte amigos celebrábamos un cumpleaños. Compartimos un rato de charla, de discusión, de proyectos de futuro, en un ambiente relajado a pesar de que recuerdo su entrada en el local acompañado de 4 escoltas; era Ministro del Interior y ETA aún no estaba vencida. Que difícil debió ser vivir rodeado de continuas medidas de seguridad. Que cabeza tan bien amueblada, con que cariño y cercanía nos hacía cómplices a personas que acabábamos de conocerlo…

De aquella noche salió una foto que aún utilizo en muchos de mis perfiles de redes sociales. En fin, VA POR TI COMPAÑERO ALFREDO, donde quiera que te encuentres siéntete orgulloso, porque has hecho mucho por este país.