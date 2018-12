Adiós y hola

Es hora de cerrar una nueva página, sin duda alguna uno de los momentos más especiales del año. Ese lapso de tiempo donde todos olvidamos lo que nos aturde en el día a día y nos centramos en lo verdaderamente importante, las personas que nos rodean. Si en los 12 meses tuviésemos las mismas prioridades, hablando en términos generales seguro que la vida sería más bonita. Es uno de los grandes objetivos del que idea estas líneas, siempre con la distancia como equis de la ecuación. El epílogo de diciembre siempre invita a hacer balance y a hablar de retos para un nuevo tiempo. Siempre me gustó eso de pasarse revista a uno mismo, además creo que ayuda a detener actitudes erróneas a tiempo o que indica el camino a tomar para florecer. En definitiva, conocerse mejor. ¿Y hay algo más placentero? Esos días donde cada cual decide qué quiere para su vida y qué desea mantener o borrar. Un tiempo de autoexamen muy, muy necesario. También toca ver qué nos deparó el 2018 deportivo. El Almería se salvó de forma agónica en Lugo y, con muchas dudas, pero germinó un proyecto que, por ahora, ilusiona. No es poco. El Real Madrid siguió con su hegemonía europea, aunque el Barça demostró más regularidad. Un año de Mundial donde Francia se coronó, España hizo el papel y Modric se coló entre dos futbolistas legendarios. En baloncesto, los blancos se mostraron infalibles en mayo. También se agrandó la dinastía de los Warriors. Nadal ganó su undécimo Roland Garros, aunque viene siendo un denominador común con el pasado reciente. En el motor tocó despedir a Fernando Alonso y Dani Pedrosa. Mientras Márquez aumentó su leyenda. Seguramente se me olvidarán detalles de 365 frenéticos. Toca mirar hacia adelante y querer crecer, seguir luchando. Cumplir los sueños es lo que mantiene viva la llama de la vida. Vayamos a por ellos porque no hacerlo es la verdadera derrota. ¡Feliz año querido lector!