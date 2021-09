Adiós al querido director freddy novillo

El lunes por la mañana fallecía en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) el cantante, guionista y director de cine, Freddy Novillo, a la edad de 53 años, a consecuencia de una enfermedad, contra la que ha estado luchando durante dos años. Deja dos hijos (Óscar y Sandra), Oscar residía con su padre y Sandra reside en EE.UU., quien dos semanas atrás, regresó allí, tras venir a visitar a su padre a Madrid.

Freddy Novillo nació en Madrid en 1968, llevaba más de 30 años dedicándose al teatro y al cine, pasando por todas las disciplinas escénicas. Ha dirigido y protagonizado infinidad de obras de teatro, especialmente musicales. Cabe destacar, entre otras muchas Jesucristo Superstar, El fantasma de la ópera, La malquerida y Don Armando Gresca. En la gran pantalla ha dirigido y protagonizado las películas: El Ojo del Diablo, Erzsébet, Sucedió en Madrid y A través del espejo. Ha participado en series de TV como 7 vidas, Amar es para siempre y Fugitiva, entre otras. Actualmente dirigía la productora audiovisual A&B Studios.

Freddy estaba muy ligado a Almería y de hecho ha sido ahí donde estaba trabajando en su última realización, como guionista y director de la inminente película musical, Un Nuevo Renacer, que narra la vida y muerte de la actriz almeriense Concha Robles, cuya banda sonora corre a cargo del también almeriense David Miralles, su compositor de referencia y cuyo equipo artístico y técnico también está conformado por almerienses.

La última despedida de Freddy decía: "Hola a todos mis queridos amigos. Parece que mi hora se acerca; estoy en el hospital con un estado muy grave y apenas me quedan pilas. Quiero manifestaros mi cariño más absoluto y agradecer vuestro apoyo en estos últimos tiempos. Solo quiero deciros, que no tengo miedo a este viaje definitivo, y aunque no soy nadie para dar consejos, os ruego que esta vida hagáis siempre aquello que os haga más felices. No antepongáis nunca el dinero ante nada. Anteponed, eso si, el amor que es lo único que os llevaréis. He sido muy feliz y he hecho siempre lo que he querido. He vivido en una vida lo que otros en tres. No descuidéis; la familia, los amigos y vuestras relaciones. Mucho amor siempre. Haced siempre el bien a los demás, y seréis felices de verdad. Gracias por todo lo que me habéis dado, y por lo que habéis significado en mi vida. Os quiero de verdad".

El pasado viernes y tras recibir este mensaje, sus compañeros y amigos, también le enviaron un mensaje de repuesta -que no de despedida- que decía así: "Querido amigo Freddy, tú nunca te irás y seguirás siempre entre nosotros, porque nos has dejado una marca indeleble impresa en nuestros corazones. Hemos sido inmensamente felices junto a ti y con tu manera de ser y vivir, nos has regalado no solamente tu genialidad y magisterio, sino que nos has dado una lección de amor y vida, que esperamos ponerla en práctica y seguir en la medida de nuestras posibilidades, todas tus instrucciones. Solo queremos agradecerte todos esos momentos regalados y prometerte que completaremos nuestro sueño, para que nuestra hija adoptiva Conchíta, vuelva a ese subir a ese lugar, del que nunca nadie debió bajarla y que la consecución de este sueño, sea un homenaje permanente, a dos personas muy GRANDES, Concha Robles & Freddy Novillo.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por todo tu legado y por tanto como nos has cuidado y querido. Te necesitamos y queremos tanto, que no me puedo despedir.

Un abrazo muy fuerte y todo nuestro amor. Te queremos mucho, amigo. Maestro siempre estarás con nosotros. Buen viaje y descansa en paz, amigo".