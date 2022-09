Agarrado al 'Bilalismo'

Ya lo dije hace unas semanas por aquí. Yo, que soy más sadiqista que nadie, cambié el chip en el mismo instante en que el Sadiq se fue y nosotros firmamos a un desconocido delantero malí de nombre El Bilal Touré. De hecho, fui muy gráfico en twitter: "El Rey Sadiq ha muerto, ¡viva el Rey El Bilal Touré!", y aquí también lo reflejé. Quien no me conozca, pensará que me falta un tornillo. Mis amigos más cercanos lo pueden confirmar. Cuando se trata de ilusionarse de forma irracional por fichajes rojiblancos, yo estoy a la cabeza desde hace muchos años. Me compré, y aún conservo, la camiseta de Roberto Martínez en el Almería CF. Un auténtico incomprendido. También me ilusioné mucho con el fichaje de Aiert, con sus 14 goles en 17 partidos con el Zamora, y qué decir de los fichajes de Thievy o Chuli, los delanteros más cotizados de Segunda en su momento. Repasando esta lista, que también es más larga y daría para un libro, uno pensaría que tengo un ojo clínico con los fichajes. Pero igual que tuve chascos tremendos con según qué fichajes, también he tenido algunos grandes aciertos. Roberto Nanni, Kalu Uche, Míchel, Leo Ulloa, Álvaro Negredo, Darwin Núñez, Sadiq… son jugadores a los que apoyé de forma incondicional desde el minuto uno de sus fichajes, y no tardaron en darme la razón. El Bilal no ha tenido una llegada fácil a Almería, Por cierto, esta llegada controvertida tiene muchos paralelismos con la de Sadiq. En ambos casos llegaron para cubrir el hueco dejado por un delantero estrella. En ambos casos las expectativas de la afición estaban más altas con el fichaje de un delantero uruguayo de renombre (Stuani con Sadiq, Cavani con Touré). En ambos casos, no fueron bien recibidos. Mi postura es bien clara. Si bien entiendo que la apuesta es arriesgada, sobre todo cuando los otros dos delanteros son Dyego Sousa y Marezi, creo que no nos queda otra que agarrarnos al Bilalismo, ya que, si el club ha apostado por él, es porque seguro tiene condiciones para romperla en el Almería y convertirse en un nuevo pelotazo de Turki, El Assy y Joao Gonçalves…