Otra semana más sin ganar fuera de casa. Indeseable rutina. No fue un Almería que disgustara. Pero no sé si por las calamidades que hemos visto del plantel como visitante o porque de verdad nos convenció el equipo. Un empate para alcanzar los cuatro puntos. Insuficiente. Muy insuficiente. Es la pesadumbre de un paseo solitario. Aunque la cosa no es tan alarmante si lo comparas con otros lugares. De momento, no hay paz para los entrenadores de Primera División. Los dos últimos en ser despedidos han sido Diego Martínez y Pacheta. Espanyol y Real Valladolid cambian su rumbo con once jornadas para finalizar el campeonato liguero. Es la demostración de que el fútbol no es justo. Ni pretende serlo. De la zona baja de la clasificación, solo Getafe, Cádiz y Almería han mantenido a sus cuerpos técnicos. Una decisión que es la acertada a tenor de pasadas experiencias en las que la estabilidad en los banquillos ha resultado acertada para lograr los objetivos. Este mismo curso, el único cambio de dinámica se ha visto en el Celta de Carlos Carvalhal. Un proceso que no fue sencillo, ya que en los seis primeros partidos solo venció uno de ellos (contra el Elche). Roma no se hizo en un día. Espanyol y Valladolid necesitan tiempo. Y el tiempo corre en su contra. El domingo tocará demostrar que esa continuidad ha merecido la pena. No será en un choque sin importancia. El encuentro contra el Valencia es la quintaesencia de la agonía del descenso. Un duelo primitivo. La belleza da paso a la oscuridad, al temor de perder mucho más que tres puntos. No caer. Saber que ganando sales del pozo y perdiendo se alejan las opciones de permanencia. La esperanza es lo último que se pierde, más todavía en tiempos de Semana Santa. Porque el Almería está a tiempo de lograr la Coronación. No tener que pedir Perdón por descender. Amor rojiblanco. Martes Santo, semana de Resurrección. Tardes para creer en lo humano y en lo divino.