El domingo, a partir de las 18:00 horas, el Club Deportivo El Ejido disputará el partido más importante de la presente temporada y, también hasta el momento, el que más repercusión puede tener para su futuro en la categoría de bronce. Faltan seis jornadas para la conclusión de la competición regular y el conjunto celeste está en descenso, a tres puntos de una zona de permanencia que precisamente marca en este momento el Don Benito, su rival de este fin de semana. Su situación, dado el nerviosismo que genera verse en esa parte de la tabla clasificatoria a estas alturas, es mala, pero para nada es irreversible. De hecho, los ejidenses, si logran vencer a los extremeños en este importante compromiso, y además cuentan con la suerte de cara en el resto de resultados que se den en la jornada, podrían abandonar esas posiciones de descenso directo en las que llevan ya cerca de un mes. No obstante, pese a que no es conveniente que ya se queden más puntos por el camino, porque se pueden echar muchísimo de menos en fechas venideras, el conjunto del Poniente almeriense también es consciente de que, pase lo que pase en Santo Domingo en unos cuantos días, no será definitivo, tanto para bien como para mal. Con esta mentalidad, el CD el Ejido podrá despojarse de la ansiedad que, por ejemplo, le hizo cometer errores infantiles en casa del Recreativo Granada. Eso sí, lo que no puede perder es ni ápice de concentración y, sobre todo de intensidad. Lo único que está claro es que, al igual que en tierras granadinas, donde se dieron cita un centenar de fieles celestes, los de Manolo Ruiz van a necesitar en máximo apoyo posible de cara al duelo ante un Don Benito que será un hueso duro de roer. Al igual que está haciendo el propio club ejidense, animo a los ciudadanos de El Ejido y a los aficionados al fútbol en general a que acudan al feudo celeste para dar ese plus de motivación que necesita el CD El Ejido ahora más que nunca para sobrevivir en Segunda B.