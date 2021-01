Ai Cultura!

Con el ánimo de seguir impulsando iniciativas de Arte Inclusivo, quiero compartir más información, anécdotas y reflexiones. Trabajando de formador en la facultad de Relaciones Laborales, escribí el proyecto de Arte y Discapacidad que luego se convirtió en Capacitarte. En aquel momento, no existía casi ninguna iniciativa parecida en el mundo y eso influyó en el desarrollo del proyecto. Cuando alguien hace algo y sabe o intuye el resultado, es diferente a emprender algo que no tiene referentes. En la Historia de la Humanidad, antes de Einstein o Picasso ya había científicos y pintores en los que se podían basar. En mi caso, además de empaparme con libros de Psicología y Arte, tuve que adaptar e improvisar actividades, espacios, etc. y utilizar en muchas ocasiones el método heurístico de "ensayo/error", para confeccionar un programa que fuera interesante a las/os usuarias/os y sus familias, perdurara en el tiempo y generara todo tipo de beneficios (incluidos económicos). Tal es así, que teniendo de partner a una asociación moscovita especialista en teatro ruso y habiendo participado en su Festival Internacional (2007), terminamos creando una coreografía de danza contemporánea (Mirada 2008-2012), pues los/as participantes preferían bailar que representar a otras personas o aprender textos. Una situación parecida fue con cerámica y pintura, que tenían más éxito en todos los sentidos que por ejemplo la fotografía, que también gustaba, pero resultaba menos terapéutica y motivante para ellas/os. Animo a que otras asociaciones pongan en marcha este tipo de actividades, pues al final el resultado es siempre más de lo que se espera. Rescatando parte de la conferencia de Natalia Popova (Moscú) en el I SIAI 2012 (Almería): "…El interés que hay por el Arte de las personas con discapacidad, no es casual, es un pedido social por lo excepcional, anormal y distinto del mismo. El Arte Especial se presenta como una respuesta a un déficit cultural y ocupa un lugar único en la Cultura Dominante, pues contribuye al desarrollo en procesos de reflexión y generación de fenómenos subculturales. Atrae la atención hacia los orígenes de la Cultura y pone de relieve nuevos recursos en el desarrollo cultural…" + Info. www.esai.es. Y quiero terminar con una reflexión personal: "… excita mucho saber que estamos en el principio de algo que durará para siempre. En el Universo, si hay Humanidad, siempre habrá Arte y Discapacidad".