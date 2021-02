La segunda derrota consecutiva del Almería tiene muchas aristas, pero la que más me llama la atención es el bajón de los futbolistas más creativos, los mediapuntas. La línea de tres estaba siendo el enlace entre el doble pivote, el motor de este equipo, y Sadiq, la estrella de los de Gomes. Un trío que ha maravillado y que, en este tramo de la temporada, ha dado un paso atrás. El mejor ejemplo es el de Corpas, cuya capacidad goleadora se unía a un trabajo descomunal desde la derecha y una influencia que abarca mucho más terreno acaparando protagonismo por dentro. Por otro lado, el apagamiento de Carvalho y Aketxe, a diferencia de lo que puede significar Corpas, influye directamente en la creación del juego. La base de la jugada se queda huérfana del talento y la inventiva de dos de los jugadores más talentosos. Villalba y Lazo, que comenzaron siendo titulares en el equipo, han tenido recorridos distintos, pero en las últimas jornadas están entrando en dinámica del equipo titular. Los casos paradigmáticos son los de futbolistas como Ramazani, Villar o Schettine. Sin ser su posición ideal, han sido incrustados en posiciones en las que no se puede desarrollar todo su potencial. Una de las virtudes de este equipo era generar superioridades en todas las parcelas del campo, a través de piezas como Samú en las ayudas a los centrales, o los laterales ocupando todo el carril. Ahora, los mayores activadores del fútbol indálico son los Carvalho, Aketxe o Corpas. Johan Cruyff comentaba que nadie corría más rápido que el balón. Ese entendimiento del juego es una de las señas de identidad de Gomes en este Almería que, cuando no tiene la posesión, sufre. Y lo hace en demasía agazapado y temeroso de no tener su bien más preciado. La calidad en el fútbol, intermitencias aparte, es lo que te da ese punto diferencial. En el Almería hay mucha y muy buena. Aprovechémosla de nuevo, porque hay alarmas en la mediapunta.