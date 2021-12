Albero, morcilla y ambigú

Leo el comunicado emitido por el almeriense Molo en relación a unas declaraciones realizadas por quien fuera dueño del Almería y actual propietario del Águilas, Alfonso García, y mi mente se coloca automáticamente en el ambigú de un campo de albero en los años 90, con olor a tabaco, morcilla humeante en la plancha, quintos y vasos de tubo que van y vienen y parroquianos comentando la derrota del recién acabado partido contra el equipo del pueblo de al lado.

Imagino las conversaciones buscando culpables para tan humillante afrenta. El primero, claro, el árbitro, que menudo desgraciado nos han mandado a pitar. Pero es que además nuestros jugadores son unos inútiles y seguro que anoche estuvieron de marcha. ¿Y el entrenador? Vaya lerdo. No se entera, no pone a los que tiene que poner y luego mira qué cambios ha hecho. A ver si lo echan pronto y se va a su casa.

Escenas como esta (salvando las concesiones hiperbólicas y las generalizaciones) las he vivido yo y, a poco que el lector sea aficionado a los campos del llamado fútbol modesto, seguro que también. Y eso fue exactamente lo que me inspiraron las letras de Molo, compartidas por redes con el objetivo de pedir respeto a quien fuera el presidente del club en el que entrenaba hasta hace dos telediarios, y salvar un honor que, considera, dañó gratuitamente Alfonso para justificar la decisión de echarlo cuando el Águilas marchaba a un punto del play off, y que ahora está en descenso.

Dijo García, cuando le preguntaron por el sustituto de Molo: "Sé el equipo cómo lo cogió hace cinco semanas, cómo estaban los futbolistas; el primer día que le exigieron un poco se rompieron dos". El exdueño del Almería tachaba así como deficiente la preparación fisica de la escuadra aunque, como replicó el propio Molo, un equipo que no está bien preparado difícilmente habría estado nueve jornadas seguidas en zona de play off.

Los 90 no se fueron del todo. Los comentarios de ambigú perviven, como la morcilla. Ya no hay albero, pero sí presidentes de los de 'antes'.