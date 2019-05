"Alcalde, dame fibra óptica"

La despoblación de nuestros pueblos es una gran problemática y no tiene una fácil solución. Son cada vez más los jóvenes que abandonan el lugar donde nacieron para mudarse a la ciudad o a pueblos más grandes, donde hay más servicios y oportunidades laborales. Por eso, me viene a la cabeza esa mítica frase que pronunció una mujer en el programa Callejeros y que se hizo viral: "Alcalde, hijo mío, dame una casa". Pero más que una casa, que tampoco me parece mala idea (lo de fomentar la vivienda protegida para jóvenes, entiéndaseme) lo que se pide a un alcalde o alcaldesa para luchar contra el éxodo rural es que dé servicios. Fibra óptica, para atraer el emprendimiento online; instalaciones deportivas, para que los vecinos no tengan que desplazarse para ejercitarse durante su tiempo libre; potenciación del patrimonio cultural y natural, para que los emprendedores encuentren un sector en el que invertir y poder desarrollar una actividad laboral dentro del propio municipio; más actividades culturales, porque un pueblo sin cultura es un pueblo muerto... Muchas cosas, lo sé, y poco dinero. Pero hay que pedir.