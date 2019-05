Alcaldesas

El 26A cinco municipios almerienses tendrán alcaldesa, porque todas las opciones electorales las encabeza una mujer. Son municipios de la Almería que se vacía lentamente, esto es, del interior. El mayor, Cantoria con 3.200 habitantes y hace menos de una década superaba los 4.000.¿Qué habrá sido de aquella Asociación de municipios en defensa del desarrollo sostenible y contra la despoblación? Las mujeres suponen el 51,30% de los residentes en la provincia. En la capital, que superan el 52%, puede que tengamos alcaldesa. Dos mujeres encabezan listas electorales. No le siente mal a la candidata de IU Amalia Román, pero a ella no la veo en el puesto. Aunque quien sabe si no acabará de teniente de alcaldesa, por eso de los pactos de los que no se habla antes de las elecciones. La que más posibilidades tiene es la socialista Adriana Valverde. Tendríamos alcaldesa y teniente de alcaldesa y estaríamos en las noticias sin que fuera por retrasos del Talgo. En la era de los partidos atrapalotodo, he buscado si había en los programas algo específico y sí. Creía que mencionarían evaluar la perspectiva de género en actuaciones municipales como el transporte, aunque eso suena algo oscuro para una campaña. No lo he visto pero sí que la socialista creará una concejalía de igualdad (me parece que crea una por tema) y no quiere publicidad sexista. Lo que nos llevaría al espinoso tema de la censura y quien decide que es publicidad sexista. Eso es un charco muy grande, Dª Adriana.