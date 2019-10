Alegría, conato de delirio y examen

Ydespués de mucho tiempo, una victoria. Tres puntos en una montaña rusa, que suelen saber mejor. No fue la ocasión, después de un triunfo tan plácido. No por arrollar al rival, sí por la distancia en el marcador. La realidad es que el Almería aún no ha recuperado, no sabemos si lo hará pero sí que tiene tiempo, esa versión diferencial con la que comenzó LaLiga Smartbank. Los puntos caían por su peso porque el equipo unionista era ampliamente superior a la mayoría de los rivales. Y si no lo era sabía contemporizar y aprovechar sus momentos para ir apilando alegrías. Creo que un ejemplo fidedigno de ello fue el paso por La Rosaleda, donde pude comprobarlo en vivo. Una primera parte de dominio y una segunda de guardar el botín.

No ocurrió frente al Extremadura, que tiene más nivel del que se piensa. Hubo 3-0 y después de ahí se descompuso el Almería cuando el rival hizo el primero. Una bajada de brazos y un nerviosismo preocupante de haber quedado un par de minutos más. Algo lógico y esperable después de una racha que mina la confianza, pero a tener en cuenta cuando compruebas como sucede en la realidad. A fin de cuentas, una victoria muy necesaria y para seguir en la parte alta de la clasificación. Más allá de las sensaciones, que siempre tienen una trascendencia alta, seguir arriba es la principal gasolina para ir superando este viacrucis que es la categoría de plata.

Mención especial para el extremo gaditano Lazo, al que no hay quien saque del once. Una vez Pedro Emanuel le dio cabida ya se está mostrando como ese jugador desequilibrante. Poco que decir de su segundo gol, el tercero de los locales. Para ver y ver. Ahora toca el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, un examen para ver si esta mejoría es flor de un día. Más interesante aún de comprobar fuera de casa y en uno de los estadios grandes de Segunda División.