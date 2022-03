Rodrigo Ely aterriza en Almería para ocupar uno de los huecos que se han quedado huérfanos en una zaga afectada por las lesiones. Una plaga en defensa más parecida a las de Egipto, dejando en la estocada a Juanjo Nieto, Chumi, Carriço e Iván Martos. El ítalo-brasileño, siguiendo la línea de las bajas, sufrió una rotura del ligamento cruzado en diciembre de 2020. Las dudas futbolísticas entran dentro de la normalidad que supone un año y medio fuera de la cancha. Su alta médica no va acompañada de esa alta deportiva, teniendo que volver a recuperar ritmo competitivo en la máxima élite. Eso sí, si acumula minutos y se va encontrando con su mejor versión, veremos un zaguero notable en el corte, sobresaliente en los duelos aéreos y con una salida de balón aseada. Con experiencia de varias temporadas en el fútbol español, el defensor, siempre con una sonrisa en la cara en estos primeros días, destila confianza y seguridad. Me llamaréis iluso o exageradamente optimista, pero la primera impresión es importante a la hora de dibujar cómo es una persona. Un esbozo que, sumado a lo visto en el terreno de juego, me lleva a otra pregunta. ¿Es un central alfa o beta? Entendamos lo primero como un jugador autosuficiente y con una personalidad marcada y lo segundo como un futbolista que necesita de un líder en la zaga a su lado. En este Almería, Babic y Carriço serían alfas y Chumi y Martos betas. Ely, con la capacidad de jugar en los dos puestos y con bastante impacto en los encuentros, es un ejemplo de alfa, quizás el perfil que más necesita ahora el equipo. Este aspecto, junto a la ilusión de Ely puede ser clave para los intereses unionistas. Su éxito también será el éxito del Almería. Falta esperar la llegada del segundo central que se incorporará a la disciplina rojiblanca. Un nuevo refuerzo que intentará cortar la hemorragia que han supuesto las bajas en posiciones defensivas. De momento, Alfa Ely.