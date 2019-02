Esta noche son los Oscar. Hace ya muchos años que desconecté de esta carrera de premios. Siempre intento ver al menos las nominadas a mejor película, pero cada vez me cuesta más, y la verdad es que cada vez merece menos la pena. De toda la vida estar en desacuerdo con el ganador del Oscar es uno de sus grandes alicientes. Pero de un tiempo a esta parte las ganadoras suelen ser películas muy olvidables. Casualmente, este año, de los pocos filmes que he podido ver, dos de ellos son candidatos a llevarse la estatuilla: Black panther y Bohemian Rhapsody. No diría yo que mi selección fuera de académico precisamente, pero ahí están, nominadas a mejor película. Y, sinceramente, no creo que ninguna de ellas sea una gran maravilla como para pasar a la historia del cine.

Habrá que tomarse los Oscar como un mero entretenimiento, que últimamente llevan una deriva peligrosa en cuanto al nivel y decisiones tomadas sobre la marcha. Que si hay o no hay presentador, que si dan premios en la publicidad o ya no, que si mejor película popular y al final nada... Un jaleo. Por suerte, siempre nos quedará la alfombra roja.