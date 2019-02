Julio de 2015. Presentación por todo lo alto en el Teatro Cervantes de la plantilla de la Unión Deportiva Almería. Debía ser el año del nuevo regreso a la máxima categoría del fútbol español, con un plantel aclamado por un teatro hasta los topes, que no pudo albergar a los más de 500 aficionados que se quedaron a las puertas del recinto. Más de uno hacía sus cuentas para adivinar el mes en el que se ascendería. Sin embargo, desde ahí hasta esta temporada solo se han vivido penurias deportivas. Lo que es la vida, quién nos lo iba a decir. El presidente, harto de dilapidar en prometedoras plantillas, decide el pasado verano poco menos que un suicidio colectivo. Confecciona un conjunto compuesto por jugadores de inferior categoría que, más o menos, destacaron en sus clubes de procedencia, junto a otros de Segunda División que no terminaban de convencer. Todo ello se adereza con algún integrante de la pasada campaña y con chicos del filial de Tercera que sorpresivamente lograron el ascenso a Segunda División B. Para rematar la faena, se echa mano de Fran Fernández, una vez que otros técnicos declinan la "invitación" de dirigir a semejante plantel, de lo más low cost. El objetivo, permanecer a toda costa sin desmanes económicos, a sabiendas de que la pírrica inversión podría llevar a la entidad a Segunda B más pronto que tarde. A día de hoy, ni el más borracho vestido de rojiblanco en carnaval podría haber soñado con la situación actual, no ya por la clasificación, sino por la actitud que muestra en el campo el equipo dirigido por FF. Alfonso ni se lo cree todavía, a tenor de sus tibias declaraciones en favor del cuerpo técnico. Pensará el presidente que está en un sueño y que en algún momento despertará. Puede que el resultado final sea el mismo del de otras campañas, la permanencia, pero algún día se sabrá si se acertó con todos los jugadores (como si fuera una primitiva) o si por el contrario el entrenador dirigió a los suyos con destreza (hipótesis más real). PD. ¿Y si Fran Fernández hubiese podido contar con Fidel, Pozo, Rubén Alcaraz o Joaquín, entre otros?