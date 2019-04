Alfonso está muy generoso

Alfonso García está casi irreconocible. De todos es sabido que siempre ha mirado por el dinero que tiene el club y nunca ha ido de sobrado, pero esta temporada, en la que muy pocos allá por julio imaginaban lo que está pasando en la actualidad, está apostando fuerte por su equipo y como le salgan las cosas… Un buen puñado de euros se van a llevar al bolsillo los profesionales. Dos mil euros por partido ganado en casa, que ya es un dinero, más los cinco kilos que ha prometido para repartir entre todos los profesionales si el equipo acaba retornando a Primera es una pasta, se mire por donde se mire, claro que si acaba subiendo de categoría, con un equipo low cost en cuanto a sueldos merecerá la pena esa apuesta millonaria que ha hecho. La próxima, si está en Primera, los ingresos, solo por televisión, multiplicarían y de qué manera, los euros para las arcas del club. Todos saldrían ganando, claro está. El club por el ascenso, los jugadores por lo que van a ganar, no solo en prestigio sino en dinero, y la afición loca de contenta después de tres temporadas para olvidar. También me hubiera gustado que Alfonso hubiera apostado por hacer todo lo posible por evitar el descalabro del filial. No hace mucho tiempo pagó casi un millón de euros por una plaza en Segunda B. Por aquel entonces apostó fuerte por tener un equipo en esa categoría, bien por tener al primer equipo en Primera o en Segunda y ahí están las hemerotecas y las fonotecas, en donde se puede leer o escuchar al presidente sobre la importancia de tener un equipo en Segunda B. Si le hubiera dado igual, a buen seguro no se hubiera gastado el dinero que costó comprar una plaza en Segunda B. ¿Por qué esta temporada no ha hecho todo lo posible por mantenerlo? La próxima temporada, en Tercera, hará un equipo ¿para qué?, ¿intentar subir? Esta temporada a poco que hubiera escuchado a Esteban Navarro, como cuando escucha a FF en la sala de prensa tras los partidos, quizás se le hubiera encogido un poco el corazón y habría dado órdenes a quien corresponda para evitar el fracaso que va a suponer el descenso del filial. Solo escuchando las súplicas de Esteban Navarro habrían bastado para que Alfonso se diera cuenta.