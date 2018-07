Alfonso parece que tomó buena nota

Por fin se ha dado cuenta Alfonso García, después de tres finales de liga de infarto, que de poco sirve fichar jugadores en verano con una amplia y dilatada carrera futbolística. No sé si las circunstancias, tanto deportivas como económicas, le han llevado a cambiar la forma de confeccionar la plantilla, pero esta temporada, a diferencia de las tres anteriores, parece Alfonso García haberse dado cuenta que hay que cambiar de estrategia, que se ha gastado mucho dinero en jugadores que presumían de haber jugado muchos partidos en Primera División y que su aportación a conseguir el objetivo del equipo no ha sido tan brillante como su historial deportivo. Han sido muchas las ocasiones que he dicho que el "libro de estilos" debió de dejarlo en el club Roberto Olabe, cuando acompañado de Unai Emery fue capaz de confeccionar un plantel de jugadores, la gran mayoría desconocidos para todos, que acabaron llevando, contra todo pronóstico, al equipo a primera división, sin tener que apurar el calendario. Humildad, ilusión y, esperemos que compromiso, deben de ser el perfil de futbolista que esta temporada llegue al vestuario rojiblanco para devolverle a la afición una ilusión que ha ido perdiendo en las últimas temporadas, precisamente, entre otras cosas, por hacer una plantilla poco competitiva. Ahora habrá quien le pueda decir que está fichando jugadores, casi todos, desconocidos o que han pasado desapercibidos para la gran mayoría de aficionados, pero a buen seguro llegarán al conjunto rojiblanco dispuestos, como se suele decir en estos casos, a comerse el mundo y a agradecerle a Alfonso García la oportunidad que les da de jugar en la liga profesional. La próxima liga va a ser tremendamente exigente, y Alfonso lo sabe, y no quiere traer jugadores que crean que con el nombre se ganan partidos. Ese capítulo, posiblemente, haya pasado a la historia del club, después de los últimos sustos que se ha llevado precisamente el presidente.