Es raro el aficionado del Almería que esta semana, tras el partido Getafe-Valencia, ha mirado en más de una ocasión la tabla clasificatoria y ha expresado su preocupación, viendo al equipo al borde del abismo después de haber ganado solo un partido desde que se reanudó la competición tras el Mundial de Qatar y dudando muchísimo de la capacidad de reacción de un plantel que ha ido cayendo en picado en la tabla de primera división con un horizonte a corto plazo para echarse a temblar. Con rivales, unos de la parte de arriba y otros de la parte de abajo, sin ser capaz de ganar, porque aunque ha habido partidos en los que se ha jugado bien a ratos, eso no le ha dado para ganar y lo de las sensaciones, pues como que no da puntos. A todo esto, Rubi dijo en Gerona que lo único que le importaba era la salud, tras preguntarle si veía peligrar su puesto en el banquillo del Almería por el bochornoso y sonrojante partido en Montilivi. Esta semana hemos escuchado, entre otros a Chumi, decir que en estos momentos no les importa la clasificación. ¡Increíble! Pues alguien debería de recortar del periódico una clasificación actualizada de Primera y colgarla en la puerta del vestuario, para que todo el mundo se diera cuenta de que la afición sí que está preocupada por el puesto que ocupa el equipo, después de que varios clubes que hace un par de meses estaban por detrás en la tabla, ya le hayan pasado y, algunos, hasta se han alejado y eso que la diferencia allá por el mes de diciembre era considerable. Si en el vestuario no preocupa la clasificación del equipo, al menos lo que se dice de puertas para afuera, entre los seguidores del cuadro rojiblanco sí que preocupa, y mucho, y aunque en el vestuario se le reste importancia, fuera de él no es así. ¿Será el equipo capaz de manejarse en estos momentos tan complicados? Con el paso de las jornadas lo veremos, pero necesita un cambio de rumbo con urgencia, antes de que sea demasiado tarde.