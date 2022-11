La Almería más rancia

Nos ahogamos en un vaso de agua. En vez de ver las cosas de forma más global, nos empeñamos en ver el detalle insignificante, la morralla, a la hora de analizar un partido de Copa como el disputado por la UDA en tierras gallegas. Sí, no se jugó bien y se cayó ante un rival que, sin ser nada del otro mundo, no deja de ocupar el liderato y estar imbatido en una categoría, Segunda RFEF, de facto profesional. En la pasada campaña todo un Valencia jugó en Copa en el mismo escenario, yendo a la prórroga ante el mismo adversario, el Arenteiro, con el campo en perfectas condiciones. Y son varios los clubes de Primera que en próximas fechas serán eliminados en las primeras rondas de Copa. Siempre sucede, pero en Almería por desgracia se suele ver lo negativo, como si eso fuera algo excepcional. Parece mentira que en Almería se siga hablando con vehemencia y exageración de un simple partido de Copa disputado en un terreno de juego impracticable, donde posiblemente pudieran haber caído hasta equipos de Champions, como ha ocurrido otras veces en similares situaciones. Y también parece mentira que no estemos hablando de que la UDA no para de crecer desde que Turki y los suyos se hicieran cargo del club. También de que ya se está en Primera, de que se ocupa una posición privilegiada en la clasificación, de que el futuro puede ser maravilloso si el equipo se mantiene, como parece ser, y de que el Power Horse se está convirtiendo en un gran estadio. Y encima tampoco se está hablando de la noticia que este Diario ofreció en exclusiva, la adquisición por parte de Turki de los terrenos para la construcción de una gran cuidad deportiva, una de verdad, no como las que ataño se hablaron con otro mandatario. Mientras, seguimos con las tonterías de la eliminación de la Copa, como en otras temporadas les ha sucedido a Real Madrid y Barcelona durante su historia al ser eliminados por clubes de inferior categoría, incluso de la extinta Segunda B. Por estos lares no se piensa en que la mayoría de las inversiones en jugadores están siendo rentables y de que al amparo de todas ellas se está creciendo a pasos agigantados, solo se critica si este o aquel no dio la talla en un patatal bajo la lluvia sin pararse a observar la categoría en la que se está, la clasificación actual y el valor de mercado del plantel, amén de las promesas cumplidas, la referida remodelación del estadio y la futura mega cuidad deportiva que empieza a ser una realidad. ¡Esa sí que es una noticia importante para el presente y el futuro de Almería! Para los que añoran la Segunda B y la Tercera División, que sigan matando moscas a cañonazos, aprovechando un pequeño desliz en el camino de una marcha firme y segura. No se acertarán en todos los fichajes ni todo se hará bien, como también sucede en la mayoría de los clubes de todo el mundo pero, ¿alguien no se acuerda de la situación de la UDA al borde de la desaparición el 1 de agosto de 2019? Almería y su club de fútbol están donde están gracias a personas como Turki y no a las que no ven más allá del Paseo, que se encierran en su catetismo más rancio sin vislumbrar un presente rabioso y un futuro prometedor. La eliminación de Copa está siendo el refugio de los que solo viven del fracaso ajeno. ¡Ay, si Málaga hubiese dado con Turki! Lo habrían llevado en volandas, pero tuvieron muy mala suerte los malacitanos con su anterior dirigente. La fortuna que está teniendo Almería desde el 2 de agosto de 2019, no puede ni debe ser mancillada por los cuatro catetos de turno. Almería, ¡despierta!