Almería con los Hispanos

E L pasado jueves Almería volvió a vivir uno de sus días grandes. Si hace más de un mes la ciudad pudo disfrutar de la selección española sub-21 más de siete años después desde su última visita a estas tierras y con el roquetero Álex Baena y el estreno de Santi Denia en el banquillo de 'la Rojita' como grandes protagonistas en el antes conocido como Estadio de los Juegos Mediterráneos, en esta ocasión le tocó el turno a los Hispanos y otro deporte como el balonmano. Cerca de cuatro años habían pasado desde la última vez que pisaron esta parte del sureste español. El final ante Dinamarca, una de las grandes potencias del balonmano actual, no fue para nada el deseado. Es innegable que todo el mundo quiere ganar y una derrota nunca sienta bien, pero para Almería era muy importante poder volver a contar con un evento deportivo de tan alto nivel, tan esperado por los miles de almerienses que abarrotaron las gradas del Palacio de los Juegos Mediterráneos. Una cita que no se quiso perder quien aquí firma estas líneas ni siendo su día libre. Había que aprovechar la oportunidad porque nunca se sabe cuando va a volver a aparecer. Tampoco se podía dejar pasar la ocasión de ver en acción a todo un almeriense, natural de Carboneras, como Agustín Casado y a quien uno pudo entrevistar hace algo más de un año cuando cuando estaba realizando un máster de Periodismo Deportivo. Si años atrás la roquetera Carmen Martín acaparó todas las miradas cuando las Guerreras actuó en el Palacio de los Juegos Mediterráneos en septiembre de 2019, esta vez Casado iba a ser uno de los principales centros de atención. La afición almeriense hizo notar su apoyo a los Hispanos y, en especial, al carbonero, quien pudo disfrutar del cariño de su gente. No fueron pocas las camisetas del Club Balonmano Carboneras que se pudieron observar el pasado jueves en el Palacio, así como no faltaron las pancartas en apoyo a su paisano Agustín Casado. Almería no cuenta con equipo representativo en la élite del balonmano desde hace muchísimos años, pero una vez más volvió a demostrar su pasión y sus ganas por este deporte. Almería y los Hispanos lo merecían.