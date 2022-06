En los últimos quince años la UD Almería va a militar hasta en tres ocasiones en Primera División, circunstancia esta ganada en el terreno de juego, en el campo de fútbol, colocando al equipo rojiblanco en la élite de nuestro balompié, obligando de forma totalmente gratis a pasar a los "cocos" de nuestro fútbol por Almería, con sus "mejores espadas" y no para pasar el rato y hacer caja, como ocurrió en tiempos pretéritos. Quince años, dos alcaldes, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y Ramón Fernández-Pacheco, que hasta la saciedad pronunciaron la tan manida frase "estamos en Primera, Almería es de Primera". Sí. La UDA vuelve a ser de Primera pero, ¿la ciudad es de Primera? El otro día escuché al alcalde lo bueno económicamente que es para Almería tener un equipo en Primera, sobre todo para la economía de una ciudad y, seamos realistas, una provincia olvidada de la mano de Dios y de nuestros representantes políticos. Solo hay que echar un vistazo a lo que nos rodea. Vendrán las aficiones de los otros equipos a visitarnos, a llenar nuestros bares y restaurantes, nuestros hoteles … ¿En serio? Desde el ascenso con Unai Emery, hace ya quince años, ¿qué ha cambiado para bien en la ciudad?. Comunicaciones horribles con el resto del país, precios de los billetes de avión prohibitivos, el tren sin conexión con el Levante español, los domingos una ciudad "fantasma", con casi todo cerrado, playas con arena polvorienta. Y así hasta un buen puñado de cosas. ¿Atractivo para los que nos visiten? Ojalá se animen muchos a visitarnos, pero mucho me temo que será complicado, muy complicado. Hagan ustedes un ejercicio de memoria y vean las ciudades que tienen equipos en Primera División. ¿Qué envidia, no? Sin lugar a dudas la peor comunicada de todas, Almería. ¿De verdad que Almería es de Primera? Sí, porque tiene un equipo en la élite, pero por lo demás, seguimos como en la época del "Cuéntame".