Imagino que, como yo, aún están disfrutando de la dulce resaca que nos dejó el histórico triunfo ante el Barcelona. He perdido la cuenta de las veces que he visto el gol de El Bilal, como tampoco podría decir la cantidad de veces que he visto los distintos tuits con imágenes de la grada cantando el himno con la salida de los equipos, o al final del partido o esos otros en los que se ve a la grada de preferencia cantar aquello de "¡Almería es de Primera y de Primera no se va!". Lo del domingo en Almería es una de esas muchas cosas que uno lamenta no poder vivir y sufre desde mi autoexilio londinense. Fue un día para disfrutar, desde los prolegómenos, con un recibimiento espectacular, hasta el final con el éxtasis de la victoria ante el líder de la Liga, que solo tenía una derrota en su haber, que había marcado en todos sus partidos menos en uno y que solo había encajado 7 goles en lo que iba de liga. El ambiente fue espectacular. La salida de los equipos, con el atronador himno a capella, se vio increíble por la televisión, pero es que la afición se hizo notar durante todo el partido, siendo ese jugador número 12 que tanto necesitábamos para salir de una situación comprometida. La Rubineta iniciaba el partido en puestos de descenso tras los desfavorables marcadores de los equipos de la zona baja, y necesitaba ganar para salir de ahí, pero también para levantar la moral tras el bochorno de Gerona. El equipo respondió en el contexto más inesperado, logrando un triunfo comparable al 2-0 ante el Madrid de la mano de Emery, donde la afición, como el pasado fin semana, metió el primer gol. "¡Almería es de Primera y de Primera no se va!". El crecimiento social del club, tanto en cantidad como en calidad, es evidente. Hay un sentimiento y un orgullo rojiblancos que engancha cada vez más adeptos. Esta es la base para el futuro del club. El Almería es de la ciudad y de la provincia, y que las cosas están cambiando es evidente, ya que cada vez son menos los infiltrados de equipos grandes en nuestras gradas y hay más almerienses presumiendo de colores rojiblancos….