Almería capital

El Estadio de los Juegos Mediterráneos volvió a brillar con luz propia y ya se ha convertido en un referente a nivel nacional algo de lo que debiéramos sentirnos orgullosos. Cómodo, acogedor y en las mejores condiciones para disputar hasta dos partidos de fútbol en el mismo día como sucedió este sábado, el estadio de los juegos fue protagonista, con los ojos de todo un país futbolero expectante ante los duelos que se retransmitieron en las cadenas de televisión. Si a eso sumamos el buen clima que ofrece nuestra provincia, sin dudas no hay mejor imagen para proyectar, ni partido para disfrutar. Por la mañana y por Copa del Rey, la Unión Deportiva Almería le endosaba una manita al Deportivo Alavés, equipo de primera división al que Abelardo regresaba a los banquillos quien al final tuvo que pedir perdón a la afición, por las formas y el resultado de la derrota. El Almería ya tiene chapa de equipo de primera y demostró sobre el impecable césped donde juega de local, que está para cosas grandes. Soñar es gratis, pero el equipo de Gomes puede meterse en la pelea del ascenso directo con los dos gallos de la categoría. La actuación en Copa y la clasificación en Liga, dicen que lo que está sucediendo, no es una casualidad. Luego, un rato antes de las nueve de la noche, Teledeporte transmitía en directo para todo el país, el encuentro que determinaría al súper campeón femenino nacional. La UD Levante y el Atlético de Madrid midieron fuerzas durante media hora, que fue lo que duró el partido. A treinta minuto de comenzar, las colchoneras lo tenían hecho y lo demás, fue una gestión del resultado. Tres a cero final y la comprobación de que el fútbol femenino tiene mucho recorrido. Se hace raro un partido sin público, y egoísta un festejo en solitario; es lo que hay en medio de los peores datos de la pandemia. Pero como el espectáculo debe continuar, no hay virus que detenga las competiciones. Almería y los almerienses, se merecían participar de la fiesta.