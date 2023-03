Un Almería de dos caras

E L domingo no cabe duda de que fue una gran jornada para el fútbol almeriense. No todos los días se le gana a todo un FC Barcelona, de hecho hasta entonces los rojiblancos nuncan habían vencido en su historia a los azulgranas. Tres puntos más que vitales. Cuando prácticamente todo el mundo, este periodista incluido, creía que los de Rubi iban a terminar el mes ocupando uno de los puestos de descenso después de las victorias de Cádiz y Valencia del sábado, los almerienses lograron dar la gran sorpresa para destrozar hasta la última de las quinielas. Todo ello dejando Fernando la portería a cero cuando tan solo en una ocasión, ante el Getafa, lo había logrado. Una victoria importantísima que desató la euforia entre los que estábamos presentes en el graderío. Pero, ¿qué sería de este Almería si lograr tan solo una décima parte de los puntos que consigue ante su gente? Y es que el equipo de Rubi es todo un equipo de Champions como local, donde tan solo los dos colosos del fútbol español mejoran sus números, y equipo de descenso empatando en la última posición con el Elche con tan solo tres puntos. Situación, esta que es perfectamente trasladable a sus categorías inferiores, donde su filial se pasea sin pena ni gloria por la quinta categoría del fútbol español mientras su primer conjunto juvenil está haciendo historia a las órdenes de Alberto Lasarte. Así, mientras unos están llevando el escudo de la UDA a lo más alto, colándose ya entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Rey de la categoría, de cuyo trato por parte de la RFEF uno podría tirarse horas y horas hablando, otros no son capaces siquiera de ocupar una plaza de play off de ascenso a Segunda RFEF superada ya la vigesimotercera fecha del campeonato. 'El filial está para formar jugadores para el primer equipo', dirán algunos que llevan su parte de razón. Pero es incuestionable que un equipo en el que militan incluso jugadores que en verano recalaron en tierras almerienses para pertenecer al conjunto dirigido por Rubi debería estar situado en una posición mucho más alta de la tabla. Todo ello por no decir que debería arrasar en el quinto escalafón del fútbol nacional.